「10億身價」王宥忻發百萬紅包 草泥馬恪守家規跪拜
「財富女神」王宥忻與老公翁總結婚15年，重視新年傳統的她，家中晚輩要在除夕夜跪拜領紅包、道賀吉祥話表達對長輩的感恩，而特別的是，連萌寵「草泥馬」麥可都要恪守家規跪拜。王宥忻表示：「從小培養感恩的心很重要，因為感恩的心離成功最接近，今年特別安排了麥可的跪拜儀式，不過領的不是錢，是紅蘿蔔。」
記者侯家瑜/綜合報導
王宥忻回想起小時候家裡開土雞城，每到過年時間就特別忙碌，看著一桌桌的客人團聚，王宥忻在送餐時，會露出真誠的微笑，一一祝福新年快樂，也因此練就了愛笑和嘴甜的特質。王宥忻說：「分享財富女神的開運祕方就是，大家都喜歡看到愛笑的人，因為愛笑的人充滿正能量，也會帶來一整天的好心情和好運氣，當情緒低落時，想想美好的事物、愛人或寵物，讓心情轉換。」
王宥忻團圓年夜菜準備了佛跳牆、知名麻辣火鍋，還有姨婆自己親手製作的紅燒獅子頭，「每年過年必吃！因為翁總的前妻吃素，每年我們都會一起過年，所以婆婆也特別準備了很多精美的素食料理，讓大家新年都吃得開開心心。」至於今年紅包準備多少？王宥忻坦言由於家族人數眾多，加上春節期間，會有好多朋友來家裡拜訪走春，大概準備了100萬紅包，讓大家討個吉利聯繫感情。