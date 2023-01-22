經濟部推一鄉一特產　深耕地方特色、年節送禮有人情味

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發跡於台中糕餅之鄉的陳允寶泉獻上「小御蛋禮盒」，精選榮獲日本和菓子大賽天皇賞御丹波與台式蛋黃酥完美組合，細細品嚐，濃郁香氣在舌尖慢慢化開，美好滋味令人回味無窮，是經典伴手禮優選，禮盒設計寓意祝福收禮者財源廣進億萬兩之美意。
名聞遐邇的糖村推出「花蘊映錦禮盒」，嚴選飽滿香脆杏仁粒製成的法式牛軋糖，口感帶有彈性且不黏牙，嚼入口中散發香醇奶香味，選用在地豐潤的花生裹上薄脆的糖霜，製成花生酥糖，甜而不膩的花生入口即化，精緻細巧的糖果與新春年味特色包裝作為表達心意的送禮上選。
由台南玉井蜜旺果鋪精心製作「嚴選果乾禮盒」，特選台灣愛文芒果與金鑽鳳梨鮮果，經過30小時低溫乾燥烘焙，保留珍果的原汁原味，禮盒中也附上木質圓盤，可做為年節歡慶團聚時使用的點心盤，適合春節期間全家大小一同享用台灣在地特色水果乾的甘甜好味道。
來自台東的青澤則以「錢寶酥禮盒」稍來整年豐盈的祝福，用頂級鳳梨及芋頭等在地食材，特別請有經驗的老師傅手工製作塑型後，方能烘焙出金元寶造型的鳳梨酥及芋頭流心奶黃酥，讓您兔年鴻運大開、招財又進寶。
正月賀新春，經濟部中小企業處預祝各位中小企業夥伴秉持著堅毅韌性與動力，為台灣的經濟共同攜手打拼，在新的一年揚眉兔氣，錢兔似錦，生意興隆通四海，財源廣進達三家，創造燦爛佳績。