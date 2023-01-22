明寒流南下「越晚越冷」！2區出門帶傘 1圖秒懂連假天氣
趁著除夕至大年初一（1/21至1/22）兩天的好天氣，許多民眾紛紛外出走春，不過該面對的還是得面對，明（23）日大年初二寒流即將來襲，白天起各地氣溫逐漸下降，入夜後天氣明顯轉冷，中央氣象局指出，初三和初四（1/24至1/25）仍是冷空氣最強的時候，尤其中部以北及東北部低溫只有攝氏8至10度，沿海空曠地區及近山區平地會再低攝氏2度左右，北部及東半部地區全天也將有局部短暫雨，且冷空氣初五（1/26）只短暫減弱，初六（1/27）又觀測到一波強烈大陸冷氣團，預期一直到1/30開工日都會是偏寒涼的天氣型態，提醒民眾需注意保暖。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員張承傳指出，明日寒流南下，一整天都處降溫狀態「越晚越冷」，尤其北部地區高溫相較今日降了攝氏3至4度左右；高低溫分佈上，北部攝氏16至21度，中部攝氏16至27度，南部攝氏18至29度，東部攝氏18至22度，中南部日夜溫差相當大，民眾早出晚歸要多加留意。
此外，明日除了有寒流影響，清晨鋒面也將通過，因此台灣北部及東半部地區全天都有局部短暫雨，中部山區及馬祖也有零星短暫雨，其它地區及澎湖、金門為多雲，張承傳表示，這樣類似的降雨型態將持續到初五清晨寒流減弱，搭配極端的低溫，北部及宜蘭2000公尺以上高山，以及中部3000公尺以上高山，在初三和初四有降雪的機率。
張承傳提醒，這波寒流威力不可小覷，除了中部以北及低溫只有攝氏8至10度外，南部及花東低溫也僅剩攝氏11至13度，部分區域可能再降1至2度，一直到初五清晨才結束，不過初六新的冷空氣來襲，強度還有待觀測，目前預估為強烈大陸冷氣團，不過無論如何，從初七至開工日，中部以北出現攝氏10度上下的低溫機率頗高，後續年假大家要有心理準備了。