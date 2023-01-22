林俊傑除夕夜曬新朋友！網見「合體GD」瘋掉：要合作了嗎
41歲新加坡歌手林俊傑，曾唱紅不少膾炙人口的歌曲，奠定華人樂壇天王地位，也讓他在演藝圈廣結許多好友，包含周杰倫、林志穎、蕭敬騰等人。沒想到林俊傑昨（21）日除夕夜就曬出，他和南韓天團BIGBANG成員權志龍（GD）以及好萊塢男星趙約翰的合影，強大的好人緣，讓粉絲們驚喜不已。
娛樂中心/綜合報導
林俊傑昨日在好萊塢名人聖地「比佛利山莊」和好友們一同度過除夕夜，沒想到除了權志龍以外，還有華裔男星趙約翰、韓國歌手南允道等多位大咖都在現場，透過林俊傑的IG貼文看到，大家都和林俊傑互動熱絡，展現好交情。
照片曝光後，也讓大家紛紛看傻，有些不敢置信，「哥，幫我跟約翰趙說他帥爆了」、「韓國演唱會有望？」、「挖賽！GD耶~可以期待一個合作嗎？」、「夢幻同台啊」、「瘋了！是趙約翰耶！」
事實上，林俊傑的好人緣經常備受關注，除了周杰倫、蕭敬騰、林志穎等等，還有南韓歌手鄭容和等多位外國明星都有熟識，就連蘋果公司執行長提姆庫克（Tim Cook）也是他的好友之一，有外界認為，除了林俊傑本身的魅力以外，其驚人的家世背景也是關鍵，才會讓林俊傑結識眾多明星朋友。
此外，林俊傑今日也貼出與同事、朋友們的合影跟大家拜年，「兔年快樂！今年過著不一樣的初一，第一次在洛杉磯，跟家人般的同事和朋友一起團圓，接下來準備下個禮拜的北美巡迴！祝大家兔年行大運、兔飛猛進、鴻兔大展、身心靈健康！」（編輯：詹鎰睿）