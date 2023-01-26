韓國旅遊需要簽證？行前3大QA秒懂：少「這樣」恐飛不了

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不用！自2022年11月開始，韓國當地政府宣布台灣旅客入境免簽證，就算只是去旅遊也無須大費周章再去準備一堆資料、等上數週才能拿到韓國簽證。現在只要再搭機前3天（整整72小時前）花費10300韓元申請費（10000+300手續費，等於大約250元台幣），辦理好「K-ETA」就可以安心前往韓國。
不過記者實際操作下來良心建議！像是春節、228等旺季一定超級多人想衝一波韓國。同理，申請簽證的管道一定也大塞車，若你不想提心吊膽每天打開App檢查簽證到底下來了沒，最好「決定去韓國時就趕快辦簽證」，以免流程大塞車，到時只能在桃園機場看飛機飛走囉！
申請K-ETA所需資料：
1.效期內的護照
2.在韓國滯留期間的住址
3.韓國境內能打通的電話（意指韓國手機門號）
4.10300韓元申請費
Q2：入境檢疫需要提交甚麼資料？
如今前往韓國無須額外準備任何疫苗證明、PCR陰性證明，只要有24小時內快篩陰性即可入境韓國。不過千萬別等到到了韓國才提交、填寫健康聲明書，因為到了機場會有超多人同樣塞在檢疫口前填寫，這時聰明的旅客只要拿出提早在台灣填寫好的「Q-code（檢疫信息預先輸入系統）」就可以快速通過前往海關，省下約20分鐘的排隊檢疫時間！
話說到此可能會有人好奇，「提前」大概要提早多久？Q-code申請相當方便及快速，不只免手續費，花費時間也不常，只要在你寄好行李、辦好登機check in後在出境大廳休息時動動手指輸入資料即可，是不是超方便？不過還是要提醒旅客，Q-code不像K-ETA申請一次就可兩年內無限暢行，相反地需「每次」入境都要申請一遍，但過程並不困難，何樂而不為？
申請Q-code所需資料：
1.效期內的護照
2.在韓國滯留期間的住址
3.韓國境內能打通的電話（意指韓國手機門號）
4.24小時內快篩陰性證明
Q3：後疫情時代帶甚麼在行李箱內最安全？
其實，雖然韓國每天確診數量幾萬上下聽起來是很恐怖沒錯，但記者實際走訪韓國可以保證，沒有各位想像中可怕，在韓國街頭不少人照常放心脫口罩吃吃喝喝，到了地鐵站等室內公共空間，大家還是乖乖戴上口罩以保自身及身邊人安全，與台灣的防疫環境相當類似。
如果來韓國還是怕怕的，建議可以帶上簡易型空氣清淨設備在身上，到飯店時輕鬆貼在冷氣、空調出風口，就能確保住的環境乾淨無虞。其餘真的可以保證不用害怕！頂多在1、2月時千萬記得要帶家裡最厚的大衣出門，以免像記者沒心情看雪，因為體感溫度零下21度實在太冷啦。