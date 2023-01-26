去韓國只會喝貢茶？「這家」一試成主顧　必吃美食全攻略

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來韓國就是要吃道地的一隻雞！相較赫赫有名的「孔陵一隻雞」，半年前就到韓國的留學生私房推薦位於東大門的「陳玉華奶奶元祖一隻雞」更好吃，即使在疫情時代觀光客減少的情況下，陳玉華一隻雞還是屹立不搖的在東大門巷弄間歡迎著食客。
其中，蒜香雞湯鍋一端上來不禁讓人驚呼「這是臉盆裝的吧？！」豪邁一大鍋用料有夠實在，搭配上兩匙雞湯+一匙醬油+一大匙辣醬+少許白醋，醬汁沾雞肉吃更加美味！不過想記錄下店員阿姨支解雞的過程的朋友們可要手速快些，因為阿姨們手法有非常熟練且迅速，不到五分鐘時間一隻雞就成了一塊塊雞肉了。
📍荒唐的生肉（엉터리생고기）
來韓國喝酒吃肉是必須吧！位於弘大的「荒唐的生肉」，還沒進門光聽到店名就覺得好笑又莫名其妙：「生肉為甚麼會荒唐？」沒想到看拿餐方式馬上就懂了，看過小菜、配菜用自助式拿取的，但是完全沒看過「生肉」也是自助拿的！大堆豬肉堆在小菜區旁讓食客拿取，不禁讓人會心一笑：「怎麼有點像飼料…（笑）」
最深得人心的是，來這裡不僅可以大口吃肉，烤盤中央還有一盅大醬湯，如果你也一樣喜歡喜歡大嗑豆腐，旁邊還有豆腐區可以無限拿取，簡直造福愛豆腐人！
📍罐頭餃子（깡통만두）
這麼說似乎有點「國外的月亮比較圓」疑慮，但是這次的體驗真的可以說是「隨便走進一家都驚艷」！和友人逛完景福宮後肚子開始餓起來，漫無目的的在地鐵安國站想找一間餐廳坐下來休息一下，誤打誤撞走進了位於韓屋村不遠的「罐頭餃子」館，與友人抵達時發現在外等候的客人已經很多了，需抽號碼牌等候才吃得上。
好在排隊時間並不長，附近逛一逛的功夫就讓我們順利進去用餐了。果然等待是值得的，隨便點了餃子湯麵、泡菜口味餃子就超級美味，和台灣餃子不同的是，韓國餃子超級大一顆，內餡吃起來也不像以肉為主體做成的，反而是豆腐類內餡，喜歡餃類的朋友不妨試試！
📍貢茶vs白老師咖啡店
熱愛手搖的朋友到韓國，沒有台灣熟悉的品牌怎麼辦？不少人心中都會閃過一個品牌，那就是台灣品牌到韓國發揚光大的「貢茶」，記者實際喝過後確實非常驚艷，焙茶拿鐵配上珍珠相當對味，走在弘大等鬧區皆能看到人手一杯。
不過，有興趣去韓國旅遊的朋友不妨嚐嚐看由「韓國廚神」白種元開設的「白老師咖啡店（PAIK’S COFFEE）」，無論想喝珍珠類飲品或是咖啡類應有盡有，珍珠喝起來也是天天現做的Q彈，搭上鮮奶簡直不要太美味！白老師咖啡店雖然沒有像貢茶隨處可見，不過當你行程中若有遇到，不妨停下腳步買一杯來喝喝看喔！
📍韓式糖餅
走在韓國街頭隨處都能看到有攤販在賣街頭小吃，有糖餅、鯛魚燒等等，這回記者吃的是韓式糖餅，有點像是烙餅的外觀裡面包的是充滿肉桂香氣的黑糖餡，甜滋滋的口感讓人欲罷不能，路邊姨母（韓語「阿姨」音譯）販售的才台幣20多元而已，逛街血拚的同時也不妨買一個吃吃看喔。