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去韓國只會喝貢茶？「這家」一試成主顧　必吃美食全攻略

▲去韓國絕對少不了狂吃在地美食，但你還只懂喝貢茶、吃孔陵一隻雞嗎？這篇帶你一嚐另類美味，包準一試成主顧！（圖／記者汪睿琦攝）
▲去韓國絕對少不了狂吃在地美食，但你還只懂喝貢茶、吃孔陵一隻雞嗎？這篇帶你一嚐另類美味，包準一試成主顧！（圖／記者汪睿琦攝）

記者汪睿琦/綜合報導

是的你沒看錯，《NOWnews今日新聞》記者農曆年前踏上久違的韓國！這篇將帶著各位讀者身歷其境前往後疫情時代的韓國美食，嚐嚐記憶中的「一隻雞」雞湯、香噴噴的生菜包五花豬烤肉、餃子湯麵，還有比「貢茶」更值得一喝的道地韓國手搖飲！另類美食攻略包準你一試成主顧，或許可以給你些出遊靈感喔，快看下去吧！

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📍陳玉華奶奶元祖一隻雞

來韓國就是要吃道地的一隻雞！相較赫赫有名的「孔陵一隻雞」，半年前就到韓國的留學生私房推薦位於東大門的「陳玉華奶奶元祖一隻雞」更好吃，即使在疫情時代觀光客減少的情況下，陳玉華一隻雞還是屹立不搖的在東大門巷弄間歡迎著食客。

其中，蒜香雞湯鍋一端上來不禁讓人驚呼「這是臉盆裝的吧？！」豪邁一大鍋用料有夠實在，搭配上兩匙雞湯+一匙醬油+一大匙辣醬+少許白醋，醬汁沾雞肉吃更加美味！不過想記錄下店員阿姨支解雞的過程的朋友們可要手速快些，因為阿姨們手法有非常熟練且迅速，不到五分鐘時間一隻雞就成了一塊塊雞肉了。

▲相較赫赫有名的「孔陵一隻雞」，當地人大推「陳玉華奶奶元祖一隻雞」更加好吃，即使在疫情時代觀光客減少的情況下，陳玉華一隻雞還是屹立不搖的在東大門巷弄間歡迎著食客。（圖／翻攝自Google map）
▲相較赫赫有名的「孔陵一隻雞」，當地人大推「陳玉華奶奶元祖一隻雞」更加好吃，即使在疫情時代觀光客減少的情況下，陳玉華一隻雞還是屹立不搖的在東大門巷弄間歡迎著食客。（圖／翻攝自Google map）
▲想記錄的朋友記得手腳要快！否則店員阿姨支解速度有夠快，記者就差點沒拍到飲恨…（圖／記者汪睿琦攝）
▲想記錄的朋友記得手腳要快！否則店員阿姨支解速度有夠快，記者就差點沒拍到。（圖／記者汪睿琦攝）
📍荒唐的生肉（엉터리생고기）

來韓國喝酒吃肉是必須吧！位於弘大的「荒唐的生肉」，還沒進門光聽到店名就覺得好笑又莫名其妙：「生肉為甚麼會荒唐？」沒想到看拿餐方式馬上就懂了，看過小菜、配菜用自助式拿取的，但是完全沒看過「生肉」也是自助拿的！大堆豬肉堆在小菜區旁讓食客拿取，不禁讓人會心一笑：「怎麼有點像飼料…（笑）」

最深得人心的是，來這裡不僅可以大口吃肉，烤盤中央還有一盅大醬湯，如果你也一樣喜歡喜歡大嗑豆腐，旁邊還有豆腐區可以無限拿取，簡直造福愛豆腐人！

▲第一次見到肉品（畫面左方）要自助！一不小心可能就失手拿很多，且一片肉份量都很足，小鳥胃口的朋友們可別下手太狠啊。（圖／記者汪睿琦攝）
▲第一次見到肉品（畫面左方）要自助！一不小心可能就失手拿很多，且一片肉份量都很足，小鳥胃口的朋友們可別下手太狠啊。（圖／記者汪睿琦攝）
📍罐頭餃子（깡통만두）

這麼說似乎有點「國外的月亮比較圓」疑慮，但是這次的體驗真的可以說是「隨便走進一家都驚艷」！和友人逛完景福宮後肚子開始餓起來，漫無目的的在地鐵安國站想找一間餐廳坐下來休息一下，誤打誤撞走進了位於韓屋村不遠的「罐頭餃子」館，與友人抵達時發現在外等候的客人已經很多了，需抽號碼牌等候才吃得上。

好在排隊時間並不長，附近逛一逛的功夫就讓我們順利進去用餐了。果然等待是值得的，隨便點了餃子湯麵、泡菜口味餃子就超級美味，和台灣餃子不同的是，韓國餃子超級大一顆，內餡吃起來也不像以肉為主體做成的，反而是豆腐類內餡，喜歡餃類的朋友不妨試試！

▲果然等待是值得的，隨便點了餃子湯麵、泡菜口味餃子就超級美味，和台灣餃子不同的是，韓國餃子超級大一顆，內餡吃起來也不像以肉為主體做成的，反而是豆腐類內餡，喜歡餃類的朋友不妨試試！（圖／記者汪睿琦攝）
▲果然等待是值得的，隨便點了餃子湯麵、泡菜口味餃子就超級美味，和台灣餃子不同的是，韓國餃子超級大一顆，內餡吃起來也不像以肉為主體做成的，反而是豆腐類內餡，喜歡餃類的朋友不妨試試！（圖／記者汪睿琦攝）
📍貢茶vs白老師咖啡店

熱愛手搖的朋友到韓國，沒有台灣熟悉的品牌怎麼辦？不少人心中都會閃過一個品牌，那就是台灣品牌到韓國發揚光大的「貢茶」，記者實際喝過後確實非常驚艷，焙茶拿鐵配上珍珠相當對味，走在弘大等鬧區皆能看到人手一杯。

不過，有興趣去韓國旅遊的朋友不妨嚐嚐看由「韓國廚神」白種元開設的「白老師咖啡店（PAIK’S COFFEE）」，無論想喝珍珠類飲品或是咖啡類應有盡有，珍珠喝起來也是天天現做的Q彈，搭上鮮奶簡直不要太美味！白老師咖啡店雖然沒有像貢茶隨處可見，不過當你行程中若有遇到，不妨停下腳步買一杯來喝喝看喔！

📍韓式糖餅

走在韓國街頭隨處都能看到有攤販在賣街頭小吃，有糖餅、鯛魚燒等等，這回記者吃的是韓式糖餅，有點像是烙餅的外觀裡面包的是充滿肉桂香氣的黑糖餡，甜滋滋的口感讓人欲罷不能，路邊姨母（韓語「阿姨」音譯）販售的才台幣20多元而已，逛街血拚的同時也不妨買一個吃吃看喔。

▲有興趣去韓國旅遊的朋友不妨嚐嚐看由「韓國廚神」白種元開設的「白老師咖啡店（PAIK’S COFFEE）」，無論想喝珍珠類飲品或是咖啡類應有盡有，珍珠喝起來也是天天現做的Q彈，搭上鮮奶簡直不要太美味！（圖／記者汪睿琦攝）
▲有興趣去韓國旅遊的朋友不妨嚐嚐看由「韓國廚神」白種元開設的「白老師咖啡店（PAIK’S COFFEE）」，無論想喝珍珠類飲品或是咖啡類應有盡有，珍珠喝起來也是天天現做的Q彈，搭上鮮奶簡直不要太美味！（圖／記者汪睿琦攝）
▲走過路過別錯過！韓國街頭小吃「糖餅」一吃驚艷，烙餅外皮配上肉桂香黑糖內餡，喜歡吃甜的朋友必吃。（圖／記者汪睿琦攝）
▲走過路過別錯過！韓國街頭小吃「糖餅」一吃驚艷，烙餅外皮配上肉桂香黑糖內餡，喜歡吃甜的朋友必吃。（圖／記者汪睿琦攝）

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