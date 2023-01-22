小鐘吻「小20歲緋聞正妹」畫面流出！小S認：真的有機會
52歲藝人小鐘（鐘昀呈）總給予外界「黃金單身漢」的形象，遲遲沒有穩定的對象。不過，小鐘去年在節目《小姐不熙娣》與正妹班底菲比配對成功，再加上小鐘事後也多次承認對女方有好感，有約過幾次會，引發網友關注。沒想到在過年特別節目中，小鐘真的親下去了，更放話說搞不好就在節目上結婚。
娛樂中心/綜合報導
小鐘日前在節目《小姐不熙娣》中與菲比合作表演，但在表演前，小鐘就不斷稱讚對方是一個很棒的女生，真的對她有好感，但他也透露，某次聚餐時，潘若迪就有從中幫忙詢問菲比的感覺，竟換來「她現在想要拚事業！」讓小鐘就此走心，菲比也急忙解釋，「觀眾太急了啦，我們都還在相處。」
雖然兩人在表演中，小鐘頻頻NG，接著又發生菲比的衣服吊牌露出，讓大家笑到不行，但值得一提的是，小鐘一共親到菲比2次，讓菲比害羞回應，「感覺小鐘哥的體溫蠻低的，嘴唇是冰的，軟軟嫩嫩的。」
就連在一旁小S都認真吐了一句「我覺得他們有機會耶！」結果小鐘霸氣回答，要幫忙菲比付衣服的錢，「 我跟你講，這（吊牌）直接這剪掉，這件我送妳」，咬掉吊牌後才發現要4萬8，讓他瞬間傻眼，「這黏得回去嗎？」
不過，菲比似乎敞開心房透露，她是拚到虎年結束，不排除會和小鐘一起吃團圓飯，「有紅包可以喔！」而被問到今年的發展如何，小鐘則烙下狠話，「搞不好就在這裡結婚會不會！」（編輯：詹鎰睿）