極凍還沒完！全台23縣市低溫特報　初五回暖1天又冷爆

疫後旅遊怎玩？韓國街頭「這景象」秒懂：難怪台灣人愛去

▲不少人安排後疫情時代的旅遊就是「舊地重遊」，像是景福宮、陳玉華奶奶一隻雞等等，都是台灣旅客喜愛安排的行程規劃。圖為景福宮。（圖／記者汪睿琦攝）
▲不少人安排後疫情時代的旅遊就是「舊地重遊」，像是景福宮、陳玉華奶奶一隻雞等等，都是台灣旅客喜愛安排的行程規劃。圖為景福宮。（圖／記者汪睿琦攝）

記者汪睿琦/綜合報導

請問螢幕前的你，「後疫情旅遊」對你而言應該是怎麼樣的呢？是衝一波新奇酷炫的全新景點，還是重新造訪3年前一眼愛上的風景呢？帶著這樣的疑問，《NOWnews今日新聞》記者年前踏上久違地韓國，從搭上飛機入境、吃到真正道地的美食，甚至站在景福宮門前，心中才漸漸浮現的答案！原來對不少人而言，「舊地重遊」正是後疫情時代旅人們觀光的方式。聽著首爾街頭上偶爾飄過說中文的旅客「我疫情前也來過！」、「我三年前吃這個很好吃」、「三年沒穿韓服好懷念」，準備好了嗎？後疫情「重新旅遊」，你也可以安排起來了喔！

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「其實韓國超多台灣人的。」和早已先去韓國「探路」半年的留學生一起走在弘大街頭時，她慢悠悠說著。這麼一說記者才發現，無論是去景福宮租韓服穿著走拍，或是在滑雪場排隊時，又或是吃烤肉、一隻雞時，總能聽到親切的中文交談聲。

這景象其實也有跡可循，自從韓國在去（2022）年下旬陸續宣布開放台灣旅客入境免隔離、免簽證後，熱愛東北亞日韓文化的台灣民眾就按耐不已買好機票直衝了；再加上春節10天連假加持，幾乎可說是每走幾步路就會遇到台灣旅客。而韓國當地似乎也意識到這這塊龐大的觀光商機，小至地鐵站、百貨公司、餐廳都寫上中文標誌，大至邀請代言人宣傳台韓兩地觀光，處處都看得出來韓國對國際觀光經營的用心。

▲▼韓國處處都能見到清楚的中文標誌，地鐵站、百貨公司、餐廳等地通通有，甚至當地觀光公社還邀請代言人宣傳台韓兩地觀光，處處都看得出來韓國對國際觀光經營的用心。（圖／記者汪睿琦攝）
▲▼韓國處處都能見到清楚的中文標誌，地鐵站、百貨公司、餐廳等地通通有，甚至當地觀光公社還邀請代言人宣傳台韓兩地觀光，處處都看得出來韓國對國際觀光經營的用心。（圖／記者汪睿琦攝）
 
這次記者安排短短五天行程下來不算緊湊，但是弘大商圈、景福宮、韓屋村等必完景點一樣也沒少玩，烤肉、一隻雞、咖啡廳、手搖等也全都吃齊。其中最印象深刻的就是位於纛（ㄉㄨˊ）島漢江公園的滑雪道，位於首爾名江「漢江」邊特別蓋的一處滑雪道，分為大、小兩道讓大人小孩都能體驗滑雪魅力。如果懼高或是不敢滑的朋友，也可以到一旁的市集射氣球、撈魚、玩海盜船，現場也有設置休息區可以吃喝東西。

由於是冬季限定，漢江公園滑雪道只開放到2/12，記者非常幸運的有趕上活動期間才能體驗滑雪快感。更幸運的是，當時在等候爬上坡道頂端時，天空竟下起綿綿細雪！對只有在春夏秋三季去過韓國的記者來說，是整趟旅程唯一「新的體驗」。

經過900多天的等待，疫後互通觀光終於重啟，記者以先替大家衝一波的經驗能向各位打包票，後疫情時代「新旅遊」方式真的沒有想像中可怕，當地防疫觀念還是相當在線，除了室外可以不用戴口罩，進室內當地人照樣把口罩戴緊緊；餐廳、店面也沒有「倒光光」，像是「陳玉華奶奶元祖一隻雞」等知名老店也都還屹立著等待老顧客的光臨…累積三年的懷念一定會在踏上那塊土地後得到紓解，別猶豫了！衝一波值得，且不虧。

▲冬季限定的纛島漢江公園滑雪道相當令人印象深刻，共分為大小兩道，讓大人小孩都能玩得盡興。（圖／記者汪睿琦攝）
▲冬季限定的纛島漢江公園滑雪道相當令人印象深刻，共分為大小兩道，讓大人小孩都能玩得盡興。（圖／記者汪睿琦攝）
▲幸運的是，記者排隊到頂端時天空下起漫天飛雪！（圖／記者汪睿琦攝）
▲幸運的是，記者排隊到頂端時天空下起漫天飛雪！（圖／記者汪睿琦攝）
▲不敢滑雪的朋友也別勉強，漢江公園旁邊還有很多遊樂設施可以玩喔。（圖／記者汪睿琦攝）
▲不敢滑雪的朋友也別勉強，漢江公園旁邊還有很多遊樂設施可以玩喔。（圖／記者汪睿琦攝）
▲▼站在景福宮門前簡直懷念淚目！這次記者租韓服穿著進場「直接免費」，有計畫要去景福宮的朋友不妨先去租韓服穿，不僅拍照更添風味，入館還不需要額外門票喔。（圖／記者汪睿琦攝）
▲▼站在景福宮門前簡直懷念淚目！這次記者租韓服穿著進場「直接免費」，有計畫要去景福宮的朋友不妨先去租韓服穿，不僅拍照更添風味，入館還不需要額外門票喔。（圖／記者汪睿琦攝）
 
▲位於弘大的「荒唐的生肉」，第一次見到肉品（畫面左方）要自助！一不小心可能就失手拿很多，且一片肉份量都很足，小鳥胃口的朋友們可別下手太狠啊。（圖／記者汪睿琦攝）
▲位於弘大的「荒唐的生肉」，第一次見到肉品（畫面左方）要自助！一不小心可能就失手拿很多，且一片肉份量都很足，小鳥胃口的朋友們可別下手太狠啊。（圖／記者汪睿琦攝）
▲相較赫赫有名的「孔陵一隻雞」，當地人大推「陳玉華奶奶元祖一隻雞」更加好吃，即使在疫情時代觀光客減少的情況下，陳玉華一隻雞還是屹立不搖的在東大門巷弄間歡迎著食客。（圖／翻攝自Google map）
▲相較赫赫有名的「孔陵一隻雞」，當地人大推「陳玉華奶奶元祖一隻雞」更加好吃，即使在疫情時代觀光客減少的情況下，陳玉華一隻雞還是屹立不搖的在東大門巷弄間歡迎著食客。（圖／翻攝自Google map）

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