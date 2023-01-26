疫後旅遊怎玩？韓國街頭「這景象」秒懂：難怪台灣人愛去
請問螢幕前的你，「後疫情旅遊」對你而言應該是怎麼樣的呢？是衝一波新奇酷炫的全新景點，還是重新造訪3年前一眼愛上的風景呢？帶著這樣的疑問，《NOWnews今日新聞》記者年前踏上久違地韓國，從搭上飛機入境、吃到真正道地的美食，甚至站在景福宮門前，心中才漸漸浮現的答案！原來對不少人而言，「舊地重遊」正是後疫情時代旅人們觀光的方式。聽著首爾街頭上偶爾飄過說中文的旅客「我疫情前也來過！」、「我三年前吃這個很好吃」、「三年沒穿韓服好懷念」，準備好了嗎？後疫情「重新旅遊」，你也可以安排起來了喔！
記者汪睿琦/綜合報導
「其實韓國超多台灣人的。」和早已先去韓國「探路」半年的留學生一起走在弘大街頭時，她慢悠悠說著。這麼一說記者才發現，無論是去景福宮租韓服穿著走拍，或是在滑雪場排隊時，又或是吃烤肉、一隻雞時，總能聽到親切的中文交談聲。
這景象其實也有跡可循，自從韓國在去（2022）年下旬陸續宣布開放台灣旅客入境免隔離、免簽證後，熱愛東北亞日韓文化的台灣民眾就按耐不已買好機票直衝了；再加上春節10天連假加持，幾乎可說是每走幾步路就會遇到台灣旅客。而韓國當地似乎也意識到這這塊龐大的觀光商機，小至地鐵站、百貨公司、餐廳都寫上中文標誌，大至邀請代言人宣傳台韓兩地觀光，處處都看得出來韓國對國際觀光經營的用心。
這次記者安排短短五天行程下來不算緊湊，但是弘大商圈、景福宮、韓屋村等必完景點一樣也沒少玩，烤肉、一隻雞、咖啡廳、手搖等也全都吃齊。其中最印象深刻的就是位於纛（ㄉㄨˊ）島漢江公園的滑雪道，位於首爾名江「漢江」邊特別蓋的一處滑雪道，分為大、小兩道讓大人小孩都能體驗滑雪魅力。如果懼高或是不敢滑的朋友，也可以到一旁的市集射氣球、撈魚、玩海盜船，現場也有設置休息區可以吃喝東西。
由於是冬季限定，漢江公園滑雪道只開放到2/12，記者非常幸運的有趕上活動期間才能體驗滑雪快感。更幸運的是，當時在等候爬上坡道頂端時，天空竟下起綿綿細雪！對只有在春夏秋三季去過韓國的記者來說，是整趟旅程唯一「新的體驗」。
經過900多天的等待，疫後互通觀光終於重啟，記者以先替大家衝一波的經驗能向各位打包票，後疫情時代「新旅遊」方式真的沒有想像中可怕，當地防疫觀念還是相當在線，除了室外可以不用戴口罩，進室內當地人照樣把口罩戴緊緊；餐廳、店面也沒有「倒光光」，像是「陳玉華奶奶元祖一隻雞」等知名老店也都還屹立著等待老顧客的光臨…累積三年的懷念一定會在踏上那塊土地後得到紓解，別猶豫了！衝一波值得，且不虧。