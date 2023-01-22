曾和孫生傳緋聞！長腿妹旗袍嬌羞討紅包 網開聲音臉紅了
YouTuber反骨男孩成員孫生，雖然和前女友Wendy分手至今一個多月，昨（21）日更親自曬出影片，似乎有意要挽回Ｗendy。不過，先前和孫生傳出緋聞的另一位啦啦隊女孩芊芊，也意外獲得關注，過年期間更特別穿上緊身旗袍，展現火辣的身材曲線，一臉嬌羞地跟大家討紅包，立刻引發討論。
娛樂中心/綜合報導
芊芊趁著農曆春節期間，在個人IG貼出一系列的旗袍拜年照，「過年限定，別的小朋友都收到紅包了～那我呢？」只見芊芊透過可愛又甜美的嗓音，以及一身粉紅色的緊身旗袍與大家拜年，隨著鏡頭拉遠，身材曲線一覽無遺，呈現完美的S型，再加上修白的長腿，讓人目不轉睛。
怎料，畫面一轉，芊芊換成性感的黑色碎花旗袍，展現滿滿的誠意，左搖右晃，最後還送上一個飛吻。影片曝光後，讓大家紛紛暈船，「這小朋友太辣惹，錢拿來餵食可以嗎？」、「新年快樂，兩套都很好看」、「好可愛，想帶回家」、「我的天啊，芊芊的聲音真的是...聽得我臉好紅啊！」
事實上，芊芊目前隸屬台新夢想家啦啦隊Formosa Sexy的成員，不僅外型性感，身材火辣又高挑，舞蹈能力也是非常厲害，目前IG上擁有14多萬名粉絲追蹤，與梓梓、林襄等多名啦啦隊女神都是好友，也經常在社群平台放送福利，除了孫生，芊芊也跟酷炫、Wendy拍過多部短片，與孫生也只是朋友的關係。（編輯：詹鎰睿）