初二越晚越冷！初三到初五最冷「剩3度」 恐創入冬紀錄
中央氣象局指出，今（23）日大年初二，清晨鋒面通過，除了東半部及恆春半島仍有局部短暫雨外，臺中以北也有機會出現零星降雨，白天以後降雨轉為以迎風面的北部及東半部為主，北部地區的降雨機率會愈晚愈高，而中部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲；各地低溫約16到19度，白天起寒流南下，氣溫將逐漸下降，北部及東北部高溫在20度上下，花東約22到24度，中南部還不受影響，高溫仍有26到29度，不過晚上開始各地天氣就會明顯轉冷，民眾需留意。
編輯中心/綜合報導
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中表示，今天清晨台灣南端雲層較多，迎風面低雲漸增；伴隨降水回波；北海岸及恆春半島有降雨。截至5：03各地區平地最低氣溫：北部(基隆七堵區)14.1度，中部(南投中寮鄉)14.8度，南部(台南後壁區)16.2度，東部(花蓮壽豐鄉)16.7度。
吳德榮表示，最新(22日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，年初二（23日）上午雲量漸增，北東轉有雨，中南部晴時多雲；下午起強冷空氣逐漸南下，氣溫下降；各地區平地氣溫：北部12至20度，中部14至25度，南部15至29度，東部14至27度。
吳德榮指出，年初三（24日）至初五（26日）清晨，「強寒流」籠罩，各地氣溫明顯偏低，天氣「極寒冷」；台北氣象站將降至7度左右，挑戰其入冬以來的最低溫紀錄，平地最低氣溫也將降至3度左右；迎風面1000公尺以上高山降至零下，水氣雖快速減少，仍有結霧淞、局部少量飄雪機率；初三大台北及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲；初四西晴、東偶局部短暫雨。
吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，年初五白天冷空氣減弱、天氣回暖，各地晴朗舒適、早晚冷。年初六（27日）至下週（29）日清晨，又有一波「寒流」南下，雖比前波稍弱，但為秉性偏乾，在「強輻射冷卻」加持下，仍有挑戰入冬低溫的條件；各地晴冷、東半部偶有零星少量降雨的機率。下週日白天起冷空氣減弱，氣溫回升，各地晴朗舒適、早晚冷。（編輯：孫唯容）