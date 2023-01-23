小鐘吻「小20歲緋聞正妹」畫面流出！小S認：真的有機會

馬俊麟重返職場！《市井豪門》被消失　吐7字無奈爆表

▲馬俊麟《市井豪門》角色消失，他轉投新東家，年前終於復工拍戲。（圖／翻攝自馬俊麟臉書）
▲馬俊麟《市井豪門》角色消失，他轉投新東家，年前終於復工拍戲。（圖／翻攝自馬俊麟臉書）

娛樂中心/綜合報導

40歲馬俊麟2019年和王曈鬧出雙出軌風波，八點檔《多情城市》角色被民視撤換，沉寂2年，回歸娘家演《市井豪門》，拍好的戲卻遲遲沒播，日前三立證實他加入《一家團圓》劇組，跳槽消息曝光，馬俊麟昨（22日）親自表示：「過年前進組工作了，很突然，但我一直都準備好了！」並吐露《市井》戲份消失的心情。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲馬俊麟因桃色風暴和老婆梁敏婷鬧家庭革命，還被民視冷凍一段時間。（圖／翻攝自馬俊麟臉書）
▲馬俊麟因桃色風暴和老婆梁敏婷鬧家庭革命，還被民視冷凍一段時間。（圖／翻攝自馬俊麟臉書）
▲馬俊麟參與《市井豪門》演出。（圖／民視）
▲▼馬俊麟在《市井豪門》演出主角第二代，看似已經無望出場。（圖／民視提供、翻攝自台灣電視戲劇YouTube）
▲▼馬俊麟在《市井豪門》的角色將登場。（圖／翻攝自台灣電視戲劇、民視戲劇館YouTube）
馬俊麟深夜在臉書發文，放上自拍照，透露年前已經進《一家團圓》劇組，同時表示自己是慢熟的人，有時會被誤會沒禮貌，其實那是因為怕打擾他人，所以不太會主動攀談，「但如果你的眼神和我對到了，我一定會很認真的跟你打招呼，我不是大張旗鼓的人，我一直喜歡默默。所以其他的話就留著慢慢說吧！」

▲馬俊麟更新近照，報告工作近況。（圖／翻攝自馬俊麟臉書）
▲馬俊麟更新近照，報告工作近況。（圖／翻攝自馬俊麟臉書）
終於復工的馬俊麟，如今滿懷感恩，「我現在最想說的是『感謝』，感謝所有曾經幫助我的人，感謝所有不支持我的人，感謝前輩、同儕、幕前幕後一起打拚的夥伴，年後還有很多事情要動起來，一起努力。」

超過300名網友留言替馬俊麟打氣，「加油，我以前沒看過三立的戲，因為你，我會去看了，期待看到你的演出，證明自己的時刻到了」、「趁年節換一份工作，沒當吳柏毅（前角色），改當三立新鮮人也不錯，正面的想，至少你是獲得前東家首肯跟祝福，而不是背負一堆罵名狼狽而來」、「加油！懂你的無須解釋，不懂你的解釋也無用」！

有網友說，遺憾沒能看到馬俊麟在《市井豪門》的戲，他回覆：「計畫趕不上變化......」一句話道盡內心無奈。（編輯：楊穎軒）

▲《市井豪門》角色無法登場，馬俊麟滿是無奈。（圖／翻攝自馬俊麟臉書）
▲《市井豪門》角色無法登場，馬俊麟滿是無奈。（圖／翻攝自馬俊麟臉書）

王祖賢更新近照拜年！55歲大素顏自拍　網友：根本認不出

女神王淨回家過年！私下還是正到爆　自拍意外洩傲人曲線

短今穿這樣拜年！旗袍「衩開超高」　一坐下網友受不了

獨／(G)I-DLE請台灣帥模嗑排骨！程浩：但她拿經紀人的卡

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀