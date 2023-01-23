馬俊麟重返職場！《市井豪門》被消失 吐7字無奈爆表
40歲馬俊麟2019年和王曈鬧出雙出軌風波，八點檔《多情城市》角色被民視撤換，沉寂2年，回歸娘家演《市井豪門》，拍好的戲卻遲遲沒播，日前三立證實他加入《一家團圓》劇組，跳槽消息曝光，馬俊麟昨（22日）親自表示：「過年前進組工作了，很突然，但我一直都準備好了！」並吐露《市井》戲份消失的心情。
娛樂中心/綜合報導
馬俊麟深夜在臉書發文，放上自拍照，透露年前已經進《一家團圓》劇組，同時表示自己是慢熟的人，有時會被誤會沒禮貌，其實那是因為怕打擾他人，所以不太會主動攀談，「但如果你的眼神和我對到了，我一定會很認真的跟你打招呼，我不是大張旗鼓的人，我一直喜歡默默。所以其他的話就留著慢慢說吧！」
終於復工的馬俊麟，如今滿懷感恩，「我現在最想說的是『感謝』，感謝所有曾經幫助我的人，感謝所有不支持我的人，感謝前輩、同儕、幕前幕後一起打拚的夥伴，年後還有很多事情要動起來，一起努力。」
超過300名網友留言替馬俊麟打氣，「加油，我以前沒看過三立的戲，因為你，我會去看了，期待看到你的演出，證明自己的時刻到了」、「趁年節換一份工作，沒當吳柏毅（前角色），改當三立新鮮人也不錯，正面的想，至少你是獲得前東家首肯跟祝福，而不是背負一堆罵名狼狽而來」、「加油！懂你的無須解釋，不懂你的解釋也無用」！
有網友說，遺憾沒能看到馬俊麟在《市井豪門》的戲，他回覆：「計畫趕不上變化......」一句話道盡內心無奈。（編輯：楊穎軒）