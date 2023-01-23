年初二回娘家強碰寒流！19縣市「低溫特報」 2區防下雨
今（23）日是農曆新年的大年初二，也是傳統習俗回娘家的時機點，不過大家南來北往要注意了，隨著寒流逐漸南下，時間越晚感受會越冷，今日各地白天高溫會稍微下降攝氏1至2度，中央氣象局也針對19縣市發布低溫特報，天氣風險分析師方俊元則提醒，寒流將影響至初五（1/26）清晨，期間北部、東半部呈現多雲到陰有短暫雨的天氣，若有外出活動的安排可以多加考量。
記者張志浩/綜合報導
氣象局指出，今日初二至初五清晨受寒流影響，北部及東北部整天非常寒冷，其它地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；氣象局持續發布「低溫特報」，橙色燈號（非常寒冷）：新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣。黃色燈號（寒冷）：新竹市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣。
方俊元指出，今日受東北風增強及華南雲系東移影響，台灣周圍環境風向改變、水氣增多，北、東部是陰時多雲有短暫雨的天氣，中南部則是多雲、山區有零星降雨。氣溫方面，各地高溫會稍微往下降攝氏1至2度，不過隨著寒流逐漸南下，越晚感受會越冷。明後兩天大年初三、初四（1/24至1/25）將持續受寒流影響，各地的氣溫有感下降，北部攝氏8至13度、中部攝氏9至16度、南部攝氏11至23度、東部攝氏9至18度。
天氣風險公司總經理、氣象達人彭啟明則提及，近期溫度低點可能落在初四清晨，台北市低溫下看攝氏7至9度，空曠地區再略低攝氏2至3度。初五大陸高壓東移出海，各地氣溫都會明顯回升，天氣將轉為晴到多雲，但初六又會再有一波冷空氣南下影響，氣溫會再次下滑，並且到假期尾聲初七初八各地也將會是較冷的氣溫。提醒在春節連假期間要注意氣溫寒冷的情形，做好保暖工作以免受寒。