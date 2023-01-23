寒流要來了！彭啟明曝「最凍時機」 初六再迎一波冷空氣
今（23）日是大年初二，中央氣象局表示，鋒面逐漸通過台灣地區，最冷時間點將落在初三（24日）晚上到初四（25日）清晨，而北部沿海空曠地區恐下探4度左右低溫。氣象專家彭啟明指出，「冷空氣正在路上」，最冷的時機點有機會落在年初四，台北市低溫下看 7到9度，空曠地區略低2到3度。
編輯中心/綜合報導
彭啟明表示，昨天大年初一在東北季風明顯減弱的情況下，各地氣溫都有明顯回溫1到2度，天氣方面則是相當晴朗穩定的，今天大年初二，受東北風增強及華南雲系東移影響，台灣周圍環境風向改變、水氣增多，北、東部是陰時多雲有短暫雨的天氣，中南部則是多雲、山區有零星降雨。氣溫方面，各地高溫會稍微往下降1到2度，不過隨著寒流逐漸南下，越晚感受會越冷。
彭啟明指出，明後兩天大年初三、初四將持續受寒流影響，各地的氣溫都會受到影響，北部8-13度、中部9-16度、南部11-23度、東部9-18度，北、中、東部須留意低溫寒冷，南部要留意日夜溫差變化大。
彭啟明提醒，天氣方面，北、東部是多雲到陰有短暫雨的天氣，中南部則是晴時多雲的穩定天氣，在安排走春活動時不妨多留意天氣變化。
彭啟明表示，大年初五大陸高壓東移出海，各地氣溫都會明顯回升，天氣將是穩定的晴到多雲，但是初六又會再有一波冷空氣南下影響，氣溫會再次下滑，並且到假期尾聲初七初八各地也將會是較冷的氣溫，提醒大家在春節連假期間要注意氣溫寒冷的情形，做好保暖工作以免受寒。（編輯：孫唯容）