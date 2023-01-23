郭台銘稱選總統「讓神明決定」 柯文哲：被問很煩的推辭
鴻海集團創辦人郭台銘選不選2024總統引發關注，昨日郭台銘鬆口稱，「我問了神明，讓神明做決定」，引發外界猜測似乎對2024起心動念。對此，已經先表態參戰2024的民眾黨主席柯文哲今（23）日回應表示，「這只是他被記者問得很煩的一個推辭，他不想回答，所以就這樣講。」
記者呂炯昌／台北報導
大年初二，柯文哲率前台北市副市長黃珊珊、立委邱臣遠、台北市議員黃瀞瑩、林珍羽等人，赴北投關渡宮參拜、發放發財金。媒體問郭台銘稱2024「讓神明做決定」，柯文哲受訪時表示，這只是郭台銘被記者問得很煩的一個推辭，「神明很多尊，看問哪一尊？他不想回答你的話，所以就這樣講。」
媒體追問是否支持郭台銘參選2024總統大選？柯文哲表示，想選就選，沒有什麼不好；至於2024準備好了？柯文哲坦言，「當然永遠沒有準備好的一天。」他更以參加考試為例，去考聯考也是沒有準備好，只是時間到就上去考。
媒體問2024會是「柯珊配」？他則說，合作一定有合作，只是看是什麼樣的合作。
台北市長蔣萬安也來發發財金，場面也很盛大，人也很多，媒體問柯文哲認為誰人氣比較高？柯文哲說，真正重要的是關渡宮的信徒很多，誰來都一樣人很多，就算他們兩個都沒來，還是這麼多人。