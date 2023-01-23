2023全球最佳旅遊目的地　泰國榮登第一

美國知名新聞及生活網站Insider近日發佈2023全球最佳旅遊目的地排行榜，東南亞旅遊大國泰國榮登榜首。泰國總理帕拉育（Prayut Chan-ocha）認為，這項好成績顯示泰國在觀光產業經營有成，讓泰國成了深具魅力的國家，也讓全球旅客對於赴泰旅遊相當有信心。
國際中心謝佩蓁／綜合報導
泰國總理府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri ）表示，Insider這份排名有23個旅遊目的地，泰國能夠在眾多競爭者中脫穎而出，排名第一，正是因為泰國有著豐富多彩的節慶活動，像是每年4月的宋干節（songkran，又名潑水節）、10月的九皇齋節、11月的水燈節，以及雷府知名的鬼面節等。此外，曼谷從平價到頂級酒店全部都有，能夠滿足來自世界各地消費者的需求。
阿努查表示，2023年內泰國強大的旅遊業實力，有機會吸引2000萬遊客赴泰旅遊，為當地帶來龐大的觀光收入，推動泰國經濟快速發展，重回往日榮景。
其他入榜的旅遊目的地分別為：不丹、澳洲、開曼群島、杜拜、盧瓦爾河流域（法國）、日本、拉斯維加斯（美國）、峇里島（印尼）、梅里達（墨西哥）、卡諾安島、伊斯坦堡（土耳其）、葡萄牙、瑞士、西西里島（義大利）、查爾斯頓（美國）、鳳凰城（美國）、巴黎（法國）、舊金山（美國）。