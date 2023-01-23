《海豚灣》林韋君徐潔兒20年後合體 曝喜訊：多了小成員
西元2003年偶像劇《海豚灣戀人》當年播出紅遍華人娛樂圈，主要演員林韋君、徐潔兒也因此獲得大量關注，兩人戲外感情好到被稱為「海豚灣姐妹」，時隔20年後這對姐妹花於除夕再次合體，與所有想念她們的粉絲們拜年，兩人年紀相同都是44歲，也都保養得宜沒有留下歲月痕跡，令人驚嘆！
記者黃雅琪/綜合報導
林韋君在Instagram更新貼文：「疫情把我和好姐妹同居人徐潔兒分開3年，今年終於能再相聚了！而且多了一個小成員，我的小犬Brownie！」她分享與徐潔兒在除夕當日相聚的溫馨合照，照片中兩人親密的肩並肩、笑得好開心！林韋君的愛犬Brownie也在一旁賣萌拜年：「海豚灣姐妹，在除夕這天再度合體祝大家都能和親愛的、重要的家人朋友團聚在一起，闔家平安、新年快樂！」
林韋君、徐潔兒兩人難得同框，也引起大批粉絲們熱議，勾起眾人的回憶殺「曼青！珊妮！爺的青春回来了」、「最喜歡裡面的徐珊妮」、「兩位怎麼從海豚灣到現在都沒什麼變，依然年輕漂亮」、「海豚灣女神珊妮和曼青太美了，新年快樂！」、「好久沒聽到她的歌聲了」、「當時在劇裡都沒有那麼相似，現在越來越像姊妹」。