國美館開館迎春！鴻運兔YOU走春系列活動開跑

國美館表示，大年初二上午9點開館，廖館長特於大門入口處迎接來館「新年走春趣」的大小朋友們，進館的前100名民眾皆收到廖館長獻上的美好祝福及寓意大吉大利、平安如意的限量「鴻運兔福袋」，「鴻運兔福袋」以「兔野仙蹤─兔年年畫特展」得獎作品元素設計的環保福袋及公仔按壓筆和文創筆記本、代表平安的蘋果，傳遞新春祝福並帶來鴻兔大展的一年。
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國美館指出，新春期間針對親子團體推出《鏡裡繁花✿喜氣連連---癸卯年春節親子活動》，1月26日至1月29日，初五至初八共計8場。活動透過《鏡裡繁花》與《喜氣連連》兩單元，以萬花筒所映照的幻化視覺及萬花環所展開的連續形式，再結合異文化的圖騰元素，期望帶領親子一起過個跨文化風貌的癸卯新年。
國美館並將在2月14日年節尾聲元宵節前夕推出「鴻運兔YOU—藝起慶元宵」活動，包含燈籠彩繪及邀請臺中市忠孝國小弦樂團精采演出，歡迎大家屆時蒞館聆聽共度「小過年」新春佳節。國美館另於FB粉絲專頁以館藏作品設計10道燈謎，歡迎民眾於線上一同體驗猜燈謎的樂趣，也有機會獲得文創小禮物，共40份。
國美館現正展出應景的中華民國第38屆版印年畫「兔野仙蹤─兔年年畫特展」，以及「問世間，情不為何物—2022台灣美術雙年展」、「畫筆下的真實—李梅樹120歲藝術紀念展」、「數據光景－2023臺灣國際光影藝術節」等多檔精彩展覽，邀請舊雨新知闔家至國美館走春。