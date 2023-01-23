《我和鬼》許光漢暴怒飆三字經 炎亞綸「挨揍倒地求饒」
億萬導演程偉豪全新動作喜劇《關於我和鬼變成家人的那件事》，發布「不敢相信！客串篇」幕後花絮，繼正式預告曝光金馬獎最佳男配角劉冠廷彩蛋演出「真警察」，再揭第二號神祕人物「炎P」炎亞綸也客串一角，在片中飾演從未挑戰過的角色，他慘遭許光漢飆三字經且狠狠揍倒在地，炎亞綸嚇到說：「對戲過程有覺得，光漢也太兇了吧！」讓人好奇他們之間有什麼恩怨情仇，需要拳腳互毆。
記者黃雅琪/綜合報導
最新釋出幕後花絮中，許光漢對著炎亞綸狂飆髒話，還一拳將他揍倒在地，炎亞綸求饒喊：「你再不走，我要報警了喔。」許光漢揮拳凶狠說：「我就是警察啦！」回想那場戲炎亞綸笑說：「光漢的角色罵髒話罵得蠻兇，對戲過程有覺得也太兇了吧！」不過這場戲一拍完，兩人馬上和解，炎亞綸表示能與喜歡的導演、演員一起工作很享受，更感受到導演想要的喜劇節奏，絕對是值得觀眾期待的作品。導演程偉豪直說：「亞綸因為非常喜歡我們的劇本，某種程度上，我們的故事和觀點能被他認同，這件事情讓我蠻感動的。」
另一位大咖客串劉冠廷曾在電影《詭扯》扮演想改邪歸正的假警察，勇奪金馬獎、台北電影獎最佳男配角，這次在《關於我和鬼變成家人的那件事》驚喜穿上警察制服亮相，如願以償說：「我這次演的是一個真的警察。」他在片中親見許光漢裸奔大跳天后蔡依林經典歌曲〈舞孃〉從眼前飄過，劉冠廷表達內心震撼：「很開心可以跟光漢一起演戲，站在搖滾區第一排，把光漢的身體盡收眼底，背部線條真的是不錯，我的話要再努力一下。」他更以大銀幕「裸奔前輩」的角度評價說：「裸奔會很緊張，有時候角色會跑掉，光漢完全不計形象演出，丟掉以往高冷的樣子，非常親民、非常接地氣。」《關於我和鬼變成家人的那件事》將於2月10日全台上映。