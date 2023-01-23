29歲警遭撞亡！父母陪同移靈回家 同事齊淚喊：一路好走
彰化警分局快官派出所警員高偉倫，今天（23日）早上值勤完騎車回家，不料卻在等紅燈時，遭到疑似毒駕的吳男從後方追撞，造成高員噴飛10多公尺，送醫後傷重不治，稍早高偉倫的遺體在父母陪同下，移靈運回高雄，途經快官派出所時，平時朝夕相處的同仁也列隊敬禮喊到：「高偉倫，一路好走」，場面十分哀戚。
編輯中心/綜合報導
據了解，高偉倫原定今天上午8時下班後，就要返回租屋處整理行李，準備返回老家與家人團圓，沒想到騎車行經彰化市彰興路、聖安路口時，卻遭37歲吳姓男子由後方高速追撞，導致高員被撞飛10多公尺，緊急送醫仍不治身亡，而吳男也因撞擊力道過大，遭拋飛車外，同樣受重傷送醫。
經警方調查，發現肇事吳男有多項毒品酒駕前科，雖其酒測值為0，但肇事車輛及身上卻有多包毒品，初步檢驗應為2級毒品，後續除依公共危險罪及殺人罪移送法辦外，將擴大追查毒品來源。（編輯：陳苾暐）
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