兔年紅包理財放大術！上半年聚焦投資級債

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相對地，葉家榮分析，從目前趨勢與評價面分析，即使公債利率還有上行機會，債券表現仍有機會優於股市，且以高評等的投資級債領頭，投資人應於上半年掌握債市波動下的進場良機，若想分散布局降低整體資產的波動度，則可配置在與ESG大趨勢相關的多重資產。
股市方面，葉家榮認為，台股在今年仍具有投資價值，惟須等待上半年的市場雜音消化後，於第二季起可留意逢低分批進場的時機，另外，包括醫療生化、新供應鏈等產業類股，由於成長前景明確，以醫療產業為例，該產業自1986年以來，在防禦型的製藥、研發創新的生技等次產業支持下，面對景氣循環、產業輪動皆能保有領先優勢；而雲端、電動車、綠電在科技加持下，未來新科技與產業變革推動的投資趨勢，則將創造出龐大關鍵投資商機。
葉家榮建議，兔年紅包理財可分為定期定額與單筆投資，其中，定期定額若能透過加強版的168循環投資法，一次持有波動低的核心基金及具成長機會的衛星基金，自動低點加碼、高點停利，同時掌握穩健及機會兩大財富。由於今年全球都將面臨經濟成長放緩的難題，市場波動仍大，若碰到市場大幅回檔時，此時預備的單筆投資金額則可派上用場，逢低加碼，達到放大紅包的目的。