王力宏復出開紅盤！長髮新造型亮相 粉絲驚訝：認不出來
兔年新氣象，金曲歌王王力宏經歷婚變風波，睽違1年復出，28日將登上拉斯維加斯舞台，舉辦「ONE LeeHom Wang一個王力宏」演唱會，去年底開始售票，湧入大批粉絲支持，4千多個座位幾近銷售一空，票房開出紅盤。王力宏將在演唱會分享這段日子以來的心情，並首度演唱2首新歌，宣傳照裡的長髮造型讓粉絲驚訝，表示有點認不出來。
記者江芷稜/綜合報導
據悉，其中一首新歌名為《ONE一個》，既是演唱會同名歌曲，也寓意「許多的『一個』，就是『每一個』」。這首歌的靈感來自讓王力宏獲得力量的《舊約聖經》，歌詞寫道：「哪怕一個人獨自的戰役╱哪怕一雙手空空只抓住自己╱有太多萬一 總避無可避╱從灰燼 再奮起 折翼也要飛行」、「哪怕一生是無盡的戰役╱哪怕一口氣微微也能溫暖你」、「長路裡 共患難 才是不離不棄╱致每一個你」。
新歌《ONE》從「一場經歷」到「一個人」、「一生」、「一口氣」再到「每一個你」，彷彿在說，人生有很多的「一次」可以改變「一個人」，但沒有「一個人」是「孤島的個體」，哪怕一口氣微微也能溫暖每一個人，「長路裡 共患難 才是不離不棄」，表達對粉絲的致意。
演唱會主辦單位「寬魚國際」官網釋出王力宏最新照片，他穿上白襯衫、手持吉他，一張低頭專注彈奏，另一張視線更為貼近，力宏正對鏡頭，手按吉他，意味著蓄勢待發。主辦這場演出的邱瓈寬為好友加油打氣，「那麼多人來陪他，力宏當然不是一個人啊！」透露這場演唱會的構思更貼近真實的力宏，未必完美，但更有血有肉。
據悉，多番爭取之下，王力宏的老朋友與音樂最佳搭檔吳慶隆老師推掉其他邀約，答應加盟出任演唱會的音樂總監，希望讓這場復出表演驚豔四座。除了演唱會之外，「寬魚國際」今年將帶來更多驚喜，與華人娛樂界教母「葛姐」葛福鴻的「圓頂大嘉」策略聯盟，取得天王天后錄音著作代理權，並陸續推出電影、綜藝節目、影集等，在影視產業全方位發展。