周星馳尋「有緣人」贈心想事成符 賈靜雯、修杰楷瘋朝聖
香港喜劇演員、導演周星馳，近來頻繁更新社群平台Instagram，繼先前在元旦當天發文：「新一年，有甚麼願望，通通講出來！」湧入眾多擁有「藍勾勾」認證的藝人許願，包括坤達、柯佳嬿、陳漢典、李懿、胡杏兒等人。這回農曆春節期間，周星馳再發布一支寫春聯影片，引起廣大迴響。
記者黃雅琪/綜合報導
今（23）日大年初二，周星馳在Instagram上與大家拜年，他發布一段最新短片，並寫下：「『心想事成符』祝你願望成真，新年新氣象，送贈有緣人！請留言證明你就是有緣人（會從中選出20位）。」突如其來的好康大放送，再次吸引眾家藝人朝聖，氣質女星賈靜雯留言：「星爺～新年快樂，希望我們是有緣的人！」、老公修杰楷也跟風喊話：「我是有緣人！」
吳怡霈引用電影《功夫》經典台詞：「星爺新年快樂，不記得了也好～忘卻也是一種幸福！但既是有緣就定能再相見」、黃鐙輝則是改編《大話西遊》台詞：「娘子快跟牛魔王出來看有緣人」、廣告女王李維維喊話周星馳：「小時候有緣跟你拍廣告，現在有緣跟你養一樣的狗狗。」凡是周星馳發文，每每都能引起大批藝人留言，足以見得他在大家心中的份量之重。