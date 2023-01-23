寒流殺到氣溫溜滑梯！初三、初四北部剩7度 下雪熱區曝
大年初二（1/23）台灣開始受寒流南下影響，今入夜後氣溫開始溜滑梯式下降，中央氣象局表示，雖然最冷的時間點在大年初四（1/25）清晨，但明日初三（1/24）整天都在降溫，夜晚至隔日清晨，嘉義以北僅攝氏7至8度，南部也落在攝氏9至11度，而迎風面的北部、東北部從今晚開始會有些許降雨，不過若水氣搭配得宜，北台灣、宜蘭的2000公尺以上高山，也不排除在初三至初四清晨降雪。提醒民眾，除了此波寒流外，初六下半天又有另波強烈大陸冷氣團侵襲，面對接連的冷空氣一定要做好禦寒準備。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員陳伊秀指出，寒流今晚開始顯著影響，各地氣溫將逐步探底，傍晚5點時，北部不少測站如淡水、彭佳嶼都已接近今日清晨最低溫，而初三晚上至初四，嘉義以北和宜蘭地區僅剩攝氏7至8度、台南和花蓮攝氏9至10度，高屏地區攝氏10至11度，進山區平地和沿海空曠地區，還會有攝氏2至3度的降幅。
此外，由於寒流南下帶來較強的風力，稍早在大台北地區、東半部也開始飄起一些雨勢，陳伊秀說，今晚至明日上半天迎風面水氣較多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨，其它地區為多雲，明日中午過後水氣減少，降雨會有些趨緩，不過氣溫仍低，若水氣與溫度搭配合適，北台灣2000公尺以上的高山有機會下雪。
陳伊秀提醒，目前這波寒流將持續影響到初五（1/26）清晨，屆時白天高溫北部可回升到攝氏17至19度、中部攝氏21至22度，南部有望來到攝氏24至26度，不過初六（1/27）下半天，新一波冷空氣來襲，目前預測強度是強烈大陸冷氣團，中部以北在初七清晨可能將溫的攝氏10度左右，且不排除提升為寒流等級，預計將影響至開工前一天（1/29），民眾請持續留意氣象局「低溫特報」。