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加州蒙市槍擊釀10死！槍手身份曝光　前妻：為人不暴力

▲美國加州蒙特瑞公園市的「舞星大舞廳」（Star Dance）21日除夕夜晚間發生槍擊案。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國加州蒙特瑞公園市的「舞星大舞廳」（Star Dance）21日除夕夜晚間發生槍擊案。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國加州蒙特瑞公園市（Monterey Park）的一間華人經營的舞廳在21日晚間發生重大槍擊案，造成10人死亡、10人受傷慘劇，槍手在與警察對峙中自戕身亡。根據了解，槍手是一名來自中國的移民，包括他的前妻在內3名熟人接受媒體訪問，表示槍手過去曾是那間舞廳的常客，個性並不暴力但容易動怒，好面子不喜歡別人說他壞話。

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根據《CNN》報導，72歲的陳有瑾（Huu Can Tran，音譯）21日晚上在居住許多亞裔居民的蒙特瑞公園市的一間舞廳「舞星大舞廳」（Star Dance）開槍掃射，隨後在與警方對峙中，在白色廂型車上自戕身亡。

他的前妻事後接受《CNN》訪問表示，大約20年之前，她與陳有瑾在「舞星」認識，這邊是十分受歡迎的社區聚會場所，陳有瑾在那裡提供非正式的舞蹈課程。她表示，陳有瑾在一次舞會上與她相遇，做了自我介紹之後便開始為她提供了免費的舞蹈課程。

由於事件的敏感性，前妻不願意透露姓名，但她進一步說，兩人認識不久就結婚了，雖然陳有瑾從來沒對他施暴，但有時候會突然動怒。例如她曾經跳舞時漏了一步，陳有瑾很生氣，因為他覺得這樣會讓他看起來很糟。他們在一起幾年後，陳有瑾就對她失去興趣，前妻的妹妹也證實了這個說法。

目前還不清楚近年來陳有瑾去舞廳的頻率為何，不過根據洛杉磯法庭記錄顯示，陳有瑾於2005年提出離婚，隔年法院批准離婚申請。根據前妻出事的結婚證書影本，可以證實陳有瑾是來自中國的移民。

▲警方已經公布槍手長相，但並未透露槍手姓名以及行兇動機。（圖／美聯社／達志影像）
▲警方已經公布槍手長相，是一名72歲中國移民男子陳有瑾，但行兇動機尚未確定。（圖／美聯社／達志影像）
另外一名陳有瑾的熟人也表示陳有瑾經常光顧舞廳，他們在2000年末至2010年初關係熱絡，這名熟人表示，「幾乎每天晚上 ，都會從他在聖蓋博（San Gabriel）的家驅車約5分鐘去舞星大舞廳。」

這名熟人透露，陳有瑾時常抱怨舞廳的教練不喜歡他，並常常說關於他的壞話，「陳有瑾對那裡的許多人都充滿著敵意。」熟人進一步表示，陳有瑾很容易被激怒，經常抱怨而且似乎不信任別人。

根據陳有瑾的前妻說法，他曾是一名卡車司機。商業紀錄顯示，陳有瑾於2002年在加州註冊了一間名為Tran's Trucking Inc.的公司。但在約2年之後，他解散了該公司，並在一份公司文件中寫道，該公司從未收購過資產，也未產生過任何負債。

根據財產紀錄顯示，2013年陳有瑾賣掉了他在聖蓋博已經20幾年的房子，7年後，他在加州海米特的一個老年社區買了一套活動房屋。

陳有瑾的朋友表示，已經好幾年沒見過陳有瑾了，但當他聽到發生這起槍擊事件時非常震驚，「我認識很多人，如果他們去舞星大舞廳，我擔心也許認識一些槍擊案的受害者。」

目前當局仍在進行調查，尚未確定陳有瑾的犯案動機。


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