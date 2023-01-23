加州蒙市槍擊釀10死！槍手身份曝光　前妻：為人不暴力

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他的前妻事後接受《CNN》訪問表示，大約20年之前，她與陳有瑾在「舞星」認識，這邊是十分受歡迎的社區聚會場所，陳有瑾在那裡提供非正式的舞蹈課程。她表示，陳有瑾在一次舞會上與她相遇，做了自我介紹之後便開始為她提供了免費的舞蹈課程。
由於事件的敏感性，前妻不願意透露姓名，但她進一步說，兩人認識不久就結婚了，雖然陳有瑾從來沒對他施暴，但有時候會突然動怒。例如她曾經跳舞時漏了一步，陳有瑾很生氣，因為他覺得這樣會讓他看起來很糟。他們在一起幾年後，陳有瑾就對她失去興趣，前妻的妹妹也證實了這個說法。
目前還不清楚近年來陳有瑾去舞廳的頻率為何，不過根據洛杉磯法庭記錄顯示，陳有瑾於2005年提出離婚，隔年法院批准離婚申請。根據前妻出事的結婚證書影本，可以證實陳有瑾是來自中國的移民。
另外一名陳有瑾的熟人也表示陳有瑾經常光顧舞廳，他們在2000年末至2010年初關係熱絡，這名熟人表示，「幾乎每天晚上 ，都會從他在聖蓋博（San Gabriel）的家驅車約5分鐘去舞星大舞廳。」
這名熟人透露，陳有瑾時常抱怨舞廳的教練不喜歡他，並常常說關於他的壞話，「陳有瑾對那裡的許多人都充滿著敵意。」熟人進一步表示，陳有瑾很容易被激怒，經常抱怨而且似乎不信任別人。
根據陳有瑾的前妻說法，他曾是一名卡車司機。商業紀錄顯示，陳有瑾於2002年在加州註冊了一間名為Tran's Trucking Inc.的公司。但在約2年之後，他解散了該公司，並在一份公司文件中寫道，該公司從未收購過資產，也未產生過任何負債。
根據財產紀錄顯示，2013年陳有瑾賣掉了他在聖蓋博已經20幾年的房子，7年後，他在加州海米特的一個老年社區買了一套活動房屋。
陳有瑾的朋友表示，已經好幾年沒見過陳有瑾了，但當他聽到發生這起槍擊事件時非常震驚，「我認識很多人，如果他們去舞星大舞廳，我擔心也許認識一些槍擊案的受害者。」
目前當局仍在進行調查，尚未確定陳有瑾的犯案動機。