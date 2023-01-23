英勇救乘客！統聯司機命喪火海 13歲女兒：來世再當父女
國道1號北上127.2K、苗栗路段，昨天（22日）早上4時57分，發生一起嚴重追撞事故，當時一名陳姓女子酒駕失控，導致後方多部車輛接連發生碰撞並起火，其中楊姓客運司機（48歲）為了讓車內乘客逃生，不顧危險拼命救人，自己卻來不及離開命喪火場，得知噩耗後，楊男女兒深夜透過父親臉書發文悼念， 希望爸爸一路好走，思念之情令人鼻酸。
編輯中心/綜合報導
昨天清晨4時57分，陳姓女子酒後駕駛白色自小客車上路，行經國道1號北向127.3k時，突然自撞護欄，導致後方車輛閃避不及，發生6車連環撞事故，而其中一輛載著21名乘客的統聯巴士撞上前方自小客車後，兩車瞬間起火，造成楊姓客運司機及被追撞的自小客車乘客，受困車內逃生不及，當場遭活活燒死。
據了解，楊姓駕駛為單親爸爸，獨自扶養年僅13歲的女兒，父女感情深厚，昨天晚間楊男女兒透過父親臉書發文表示，「應該有不少人看到了統聯火燒車的新聞了吧，對，那就是我的爸爸，他在事故中身亡了他雖然走了，但他是個英雄」。
楊女接著寫下，發這篇文章時，爸爸已經送去殯儀館了，處理完最基本的事了，但到現在我還是很迷茫、難過，不敢相信這是真的，不過仍不得不面對爸爸已經走了的事實，強迫自己長大，在這篇文章的最後，我想要對我爸爸說，「一路好走，不要忘記我們，來世再當父女吧，我會永遠愛你，願逝者安息 」。（編輯：陳苾暐）