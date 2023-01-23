菲美戰略對話：蘇比克灣是基礎建設合作優先地點

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不過，美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）和副助理國防部長福特（Lindsey Ford）上週訪菲，與菲國外交和國防官員召開菲美戰略對話，並在聯合聲明中說，菲美兩國致力在高品質、私人部門主導的基礎建設投資方面合作，以支持菲律賓經濟成長、強化網路連通性，並強調蘇比克灣是優先地點。
蘇比克灣曾是美軍最大的海外基地之一。菲國參議院1991年投票否決菲律賓領土存在美國基地後，這處前美軍基地成為自由港。
菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）今天報導，美國官員近來接連造訪蘇比克灣，包括美國駐菲大使卡爾森（MaryKay Carlson）去年11月到訪，美國副助理國防部長福特上週也前往蘇比克灣。
美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）21日推文表示，福特造訪美國博龍資產管理公司（Cerberus）和美國國防承包商Vectrus營運的阿吉拉（Agila）蘇比克造船廠。
瑞特納說，蘇比克灣為美國和菲律賓海軍提供強化共同防禦和互操作性（interoperability）的機會。
報導指出，菲律賓海軍去年將主力艦遷入阿吉拉造船廠。這個造船廠很快也將看到美國海軍艦艇。
阿吉拉蘇比克造船廠前身為韓國「韓進重工」造船廠。這個造船廠面向南海，距中國控制的黃岩島260公里，地理位置優越。
中國投資商曾有意購買韓進蘇比克灣造船廠，但最終由博龍資產買下。菲律賓國安官員去年5月說，將造船廠出售給美商是一項「戰略舉措」，旨在阻止可能的中國收購。
美中南海競逐加劇，加上台灣海峽緊張情勢升溫，華府持續大力推動與馬尼拉建立更緊密的安全防務聯繫。小馬可仕日前預期，菲美將強化軍事關係，更多美軍和軍事裝備設施將輪替進出菲律賓。（編輯：韋樞）1120123