AcQUA源少年《極限震撼》零距離演出！曝年後「新計畫」
在紐約外百老匯爆紅的舞台劇《極限震撼》，在2023春節強勢登台，今（23）日特別邀請到超人氣男團AcQUA源少年一同參與演出，誓言要顛覆大家感官，粉碎現實的束縛，展現力量與藝術的震撼魅力，現場聚集超多粉絲到場支持，享受與偶像近距離互動的好機會。曾國城、游鴻明今日也都帶著家人前往觀賞表演，曾國城還特別上網科普：「這個戲已經演出超過10年了！就是很外百老匯的型式，很開心主辦單位又可以邀請他們來表演，他們用高技術高歡樂高互動的表演型式進入到台北小巨蛋，實在非常難得！」
記者黃雅琪/綜合報導
舞蹈實力豐厚的AcQUA源少年演出前被問到練習有沒有遇到困難，林毓家說：「因為都不是我們擅長的舞風，所以練習上需要揣摩老師的感覺，雖然困難但很有挑戰性！」盧佾暘則表示：「舞風跟我們一直以來所跳的舞不太一樣，這是一個很新奇的體驗與嘗試，也是很大的考驗。」李秉諭也說：「和團員們一起跳的時候，覺得很新鮮好玩，也很沉浸在節奏節拍裡。」黃莑茗提到這個舞蹈跳完後就會滿身大汗，是非常挑戰體力的舞蹈，笑說最近上健身房的時候，都會去多做點有氧運動，增加一下心肺耐力。須弘道則表示：「練習時一定會遇到種種關卡，但在團員們相互溝通跟討論之下，都可以有效率的去克服與解決。」展現團員間的好默契與好感情。
這次能和演出超過17年連續九年占領外百老匯必看劇目的《極限震撼》一起合作，AcQUA源少年紛紛表示非常緊張又興奮，林毓家說到自己因為之前沒有接觸過這種的舞蹈，緊張的同時也怕自己沒有做得很好。黃莑茗則是興奮又期待，這次能有機會合作讓他感到受寵若驚！須弘道在一旁也說：「這真的一個很棒很難得的機會。」盧佾暘激動表示「很開心能接觸不一樣的文化特色，互相交流和學習。」李秉諭最興奮可以見到各地的專業舞者老師們！
AcQUA源少年也偷偷和大家預告，預計在年後會推出下一首單曲，現在也正在積極籌備更多的作品，希望粉絲們都可以多多支持！《極限震撼》演出現場觀眾將全程站立觀賞，沒有固定的舞臺和座位，表演者出其不意的從四面八方湧現，可能此刻還望著頭頂上方的巨大透明水幕，下一刻極速突襲出現在身旁，完全融入觀眾一起放肆玩鬧，每位觀眾都將有機會和表演者近距離互動，宛如表演的一部分，共同創造前所未有的娛樂體驗。