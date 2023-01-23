《做工的人》電影版全員回歸！李銘順「泡麵頭」喜感十足
2020年口碑與收視兼俱的優質影集《做工的人》粉絲高度期待，在導演鄭芬芬領軍下，集合原班人馬金鐘視帝李銘順、薛仕凌、游安順、苗可麗及曾珮瑜共同演出的《做工的人》電影版。近日公佈電影超前導預告，故事聚焦在「噗嚨共」3人如何成為麻吉的過程，更見到他們3人扮青春的新造型曝光，再現做工的人可愛的面貌，看著泡麵捲髮，李銘順笑說讓他1秒入戲了！電影監製林昱伶也透露，電影版誠意十足，還有新加入的精彩卡司會陸續公佈，不會讓做工迷們失望。
記者黃雅琪/綜合報導
從預告可以見到他們11年前的全新造型，李銘順一頭捲髮現身，他表示當初知道要演年輕10歲的阿祈時，心想要如何和影集的模樣做出區隔，原以為要剪更短的頭髮，沒想到劇組幫他設計了泡麵捲髮，他大呼驚喜！不但和影集版的俐落短髮差極大，也帶著有趣的喜感，和阿祈好奇心強又勇於嘗試的個性很相似，讓他非常開心，他透露自己年輕時也常常留長髮並燙捲，新造型讓他回想起以前的青春時：「真的一瞬間就讓我入戲，立刻覺得變年輕了。」
而薛仕凌則是以一頭紅髮現身，似乎帶著當時台灣本土年輕人的氣息，他透露當初在拍攝影集版時，曾設想過阿全年輕時的模樣，和這次做出的造型感很相似：「原來導演的想法和我一樣啊！阿全有一種宮廟Style！」但游安順扮演老實的昌哥，則是維持萬年不變的模樣，10年之前就老來放，在霸氣的太太苗可麗妻管嚴之下口袋空空，連請喝飲料都辦不到，笑果十足！
《做工的人 電影版》故事將拉回影集版的11年前，在一處大型公共工程中，阿祈（李銘順飾）、阿欽（柯叔元飾）鐵工兄弟檔揮汗上工，與投緣的昌哥（游安順飾）、阿全（薛仕凌飾）逐漸成為相互關照的好友。愛作夢的阿祈發現，憑著他驚人的直覺和運氣，如果能上實境節目《幸運到誰家》似乎能圓個發財夢，於是拉老婆美鳳和兒子小傑報名要闖關拚大獎，這回做工的人如何繼續認命不認輸？！電影將於3月31日上映。