謝欣穎怒譙髒話「王XX」！王柏傑：掰了　經紀人這樣回

《蟻人3》巨星比爾莫瑞加入　神祕角色「克萊拉」首登場

▲《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》最新角色海報，「蟻人女兒」凱西（左起）、「蟻人」史考特朗恩、「黃蜂女」荷普。（圖／迪士尼提供）
▲《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》最新角色海報，「蟻人女兒」凱西（左起）、「蟻人」史考特朗恩、「黃蜂女」荷普。（圖／迪士尼提供）

記者黃雅琪/綜合報導

漫威電影宇宙第五階段開炮第一部鉅作《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》，農曆新年過後開春第一檔全台震撼大銀幕上映！最新角色海報18日大公開，「蟻人」史考特朗恩、「黃蜂女」荷普、征服者康、「蟻人女兒」凱西、「初代黃蜂女」珍娜、「初代蟻人」皮姆博士，以及由傳奇巨星比爾莫瑞飾演的神祕角色克萊拉正式登場！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》角色電影海報曝光。（圖／迪士尼提供）
▲《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》角色電影海報曝光。（圖／迪士尼提供）
《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》7張最新角色海報除了再現蟻人與黃蜂女的英挺帥氣造型，也再度凸顯本集大反派征服者康的不寒而慄，以及長成青少女的蟻人女兒凱西聰慧美貌十足吸睛，當然也少不了黃蜂女的爸媽、初代蟻人與黃蜂女皮姆博士和妻子珍娜，還有一個大亮點，就是由傳奇影帝級巨星比爾莫瑞飾演的神祕角色正式揭曉登場！

▲《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》劇情，蟻人（右）與女兒凱西會有更深刻的描繪。（圖／迪士尼提供）
▲《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》劇情，蟻人（右）與女兒凱西會有更深刻的描繪。（圖／迪士尼提供）
美國各大放映版本海報也隨角色海報順勢亮相，本集特地為了IMAX拍攝的IMAX版本以圓形紫色星雲呈現量子領域的詭譎瑰麗；Dolby Cinema杜比影院版本巧妙結合各種顏色令人眼睛一亮；4DX版本把蟻人、黃蜂女與也穿上同款戰服並縮小著地蟻人頭上的凱西合而為一，充滿傳承意義；Real D 3D則以六角型蜂巢圖案加上5大蟻人家庭戰隊成員，象徵同心協力勢在擊敗高高在上的征服者康！

▲《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》為《蟻人》獨立系列電影最長的一集。（圖／迪士尼影業提供）
▲《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》為《蟻人》獨立系列電影最長的一集。（圖／迪士尼提供）
現在於推特上標籤《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》各大角色，就會出現萌翻天的可愛至極表情符號，一開啟便讓影迷瘋狂標註，皮姆博士的白鬍子爺爺造型尤其討喜，征服者康更一人包辦原形與化身征服者兩種造型，勢必掀起一波推特標籤風潮！

知名電影網《Fandango》專訪保羅路德、伊凡潔琳莉莉、強納森梅傑斯與凱瑟琳紐頓4位主角，被問到進入量子領域的「獨門訣竅」時，凱瑟琳大爆一定要喝「漿糊」！而且還分不同顏色，她喝紅色、保羅喝綠色，除了好喝，最主要是讓他們能與量子領域的居民直接溝通，保羅則大力推薦連伊凡潔琳也讚不絕口的量子領域頂級餐廳，吊足根本吃不到的觀眾胃口！強納森則中肯地建議頭號旅遊守則：「攜帶輕便行李。」《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》即將搶先全美於2月15日在全台上映。

漫威第5階段！《蟻人與黃蜂女》、《星際異攻隊3》歸隊

《蟻人與黃蜂女》最新預告！終極反派「魔多客」首度登場

掰了江宏傑！福原愛赴超市宣傳產品　暴瘦近照曝光

37歲退休！王祖賢失業19年爽當包租婆　300億現金花不完

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀