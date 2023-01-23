《蟻人3》巨星比爾莫瑞加入　神祕角色「克萊拉」首登場

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美國各大放映版本海報也隨角色海報順勢亮相，本集特地為了IMAX拍攝的IMAX版本以圓形紫色星雲呈現量子領域的詭譎瑰麗；Dolby Cinema杜比影院版本巧妙結合各種顏色令人眼睛一亮；4DX版本把蟻人、黃蜂女與也穿上同款戰服並縮小著地蟻人頭上的凱西合而為一，充滿傳承意義；Real D 3D則以六角型蜂巢圖案加上5大蟻人家庭戰隊成員，象徵同心協力勢在擊敗高高在上的征服者康！
現在於推特上標籤《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》各大角色，就會出現萌翻天的可愛至極表情符號，一開啟便讓影迷瘋狂標註，皮姆博士的白鬍子爺爺造型尤其討喜，征服者康更一人包辦原形與化身征服者兩種造型，勢必掀起一波推特標籤風潮！
知名電影網《Fandango》專訪保羅路德、伊凡潔琳莉莉、強納森梅傑斯與凱瑟琳紐頓4位主角，被問到進入量子領域的「獨門訣竅」時，凱瑟琳大爆一定要喝「漿糊」！而且還分不同顏色，她喝紅色、保羅喝綠色，除了好喝，最主要是讓他們能與量子領域的居民直接溝通，保羅則大力推薦連伊凡潔琳也讚不絕口的量子領域頂級餐廳，吊足根本吃不到的觀眾胃口！強納森則中肯地建議頭號旅遊守則：「攜帶輕便行李。」《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》即將搶先全美於2月15日在全台上映。