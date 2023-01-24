影／展望台灣與東南亞藝術未來　疫後計畫一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
李慧珍説，2023年開始計畫的規模和方式當然有進階版，例如網絡的推展和活絡，將資源或機會推廣與推薦給更多藝文工作者。在未來的五年，將陸續推動與六個國家的民間藝文單位合作，以夥伴關係的方式，逐步建立起一個亞洲的藝術與社會的網絡。
至於專業交流計畫也在未來的五年，整合為透過前期線上的方式彼此學習、交流專業經驗以及獲得特定主題的培訓，會影響下一個階段，讓已經準備好的專業工作者，也有機會將他們的交流與學習實際運用，也將應用到實際的跨國合作方案中。整體來說將整合專業交流與學習，以及實際的實踐，並混合了線上與實體的模式運作。
李慧珍表示，加入中心後，曾實地前往金邊、暹粒、河內、永珍、曼谷、仰光、曼德勒等城市工作，充分感受到巨大的文化差異，統籌上有非常多的衝擊和挑戰。「即使我有多年的劇場工作經驗和藝術文化工作的經驗，過往也有在大學教書十年的經驗，且有多次的國際合作的經驗。我仍感到自身實在太不足了，不過我是無可救藥的樂觀主義，加上對我來說有價值的事情，都讓我好奇無比。這些不足剛好使我更有意識地假設「我知道的都只是參考」。每一件事情、每一個人，都是新穎的、獨特的，我需要以不預設立場、但是堅守核心價值和工作目標的方式，面對這些複雜的挑戰。而這些不足，也使我充滿了天天都在學習和進步的感受。」當自己成為推動台灣和東南亞藝術交流的計畫統籌，李慧珍表示自己時常開始保持一顆勇於接觸挑戰和差異的心，不會輕易否定或反駁夥伴的意見，而是以傾聽和理解的態度，嘗試將不同的文化工作者統籌於一塊，並討論出可能的跨國藝術交流成果，並從2023年開始，加入更多實體合作和交流環節。有興趣探索更多資料，都可以前往湄公河文化中心官網獲取第一手資訊。