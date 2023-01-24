農曆新年走春拜拜！台灣8大熱門廟宇曝 「祂」直接霸榜
今（24）日是大年初三，許多民眾從春節連假開始趁著空擋到各地的廟宇祈福祭拜，而據內政部統計，台灣的廟宇數量高達15000多間，數量甚至比便利商店還多，而《Social Lab社群實驗室》近期也透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤近一年內「廟宇」話題的網路聲量前8名，其中「大甲鎮瀾宮」被視為海線參拜的首選，奪下冠軍，跟雖在後的則是「白沙屯拱天宮」、「台北行天宮」和「龍山寺」。
記者張志浩/綜合報導
翻開榜單一看，位於台中的「大甲鎮瀾宮」是全台最受關注的廟宇，許多民眾表示，大甲鎮瀾宮是「中部的信仰中心，海線參拜的首選」，每年農曆三月舉辦的「大甲媽祖繞境」，更是吸引不少人共襄盛舉，顯現大甲鎮瀾宮為台灣媽祖廟的重要代表；而苗栗的「白沙屯拱天宮」，同樣也因媽祖繞境活動引起網友熱烈討論，有民眾提及「白沙屯媽祖的鑾轎頂為粉紅色，加上行進速度快，因此被稱為粉紅超跑」、「進香路線完全看媽祖想去哪邊，很有趣」，極具獨特性的感覺，也當地居民深感「感覺信徒越來越多了！」
榜單第3名則是位於台北的「行天宮」，行天宮是供奉關聖帝君的道教聖地，網友指出「行天宮幾乎每天都有幫人收驚除厄運，這是其他宮廟看不到的」，也有民眾提及「行天宮是全國第一座帶頭不焚香的廟宇」，稱讚行天宮的環境與服務規劃完善；此外，與行天宮並列為台北三大廟門的「龍山寺」，則因「寺廟雕刻美麗，是台灣人及外國人必訪之地」上榜，精緻的建築與方便的交通，讓龍山寺除了具備宗教功能，更成為外國人來台的觀光熱點。
此外，位於南投有200多年歷史的「竹山紫南宮」，則因土地公借發財金而享有盛名，信眾只要擲出「聖茭」即可取得，民眾表示「紫南宮的土地公真的非常的靈驗，每年幾乎會帶金雞一起回娘家，來看看財神爺土地公」，顯見對做生意、求職人而言，紫南宮是中部重要的求財祈福的好去處；其餘上榜的還有「北港朝天宮」、「鹿港天后宮」、「西螺福興宮」等清一色都是媽祖廟，可見台灣人對媽祖信仰的崇高與敬意。