特企／侯友宜初二赴三重、新莊祈福！邀民走春賞燈會

大年初二，新北市長侯友先後至三重碧華寺、先嗇宮及新莊慈祐宮、武聖廟參拜致贈香油錢，祈求市民健康平安、市政順利，同時也邀請大小朋友農曆期間到三重熊猴森樂園一起來賞燈、看表演。
本報訊
侯友宜表示，大年初二是大家團聚、祈福的日子，自己走訪各廟宇祈福，希望國泰民安、風調雨順，每個人可以有溫馨幸福的歲月，尤其今日也到三重先嗇宮參拜神農大帝，希望疫情舒緩之餘，民眾可以平安賺大錢，經濟蓬勃起飛，也希望兔吉利來、圓圓滿滿。另外，三重熊猴森樂園燈節也將登場，今年規畫吸睛花燈、豐富表演，非常適合全家走走。
先嗇宮董事長李乾龍表示，今年燈會提供「嫦娥奔月」、「月兔搗藥」的燈組在熊猴森展出，以中秋節故事為主題，將帶給國人不同的元宵體驗，另先嗇宮廟前的百草公園還有展出許多傳統燈藝，也歡迎民眾前往賞燈。
民政局長柯慶忠也提到，新莊武聖廟初四將舉辦「接財神·饗元寶」活動，信眾可領到財神加持的食用元寶(水餃)，添財運，歡迎信眾踴躍參加。也感謝過去疫情期間三重、新莊等各方重要宗教信仰中心廟宇提供協助，並且長期深耕為在地付出、嘉惠地方。
民政局表示，「2023新北燈會」今年將於1月26日至2月12日在三重熊猴森樂園盛大舉辦，歡迎民眾於年假期間走春拜廟，外出透氣，可順道走訪新北燈會；同時提醒，請大家出入公共場所務必遵守相關防疫規定。