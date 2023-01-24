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全台凍番薯！寒流來襲降溫：北部下探6度、高山有望降雪

▲全台凍番薯，因寒流來襲降溫，北部低溫下探6度、高山有望降雪。（圖／朱永強攝）
▲全台凍番薯，因寒流來襲降溫，北部低溫下探6度、高山有望降雪。（圖／朱永強攝）

編輯中心/綜合報導

今(24)日至26日清晨，由於寒流影響，因此北部及東北部天氣非常寒冷，而其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今日(24日)，台中以北及宜蘭地區，有持續10度左右、或6度以下氣溫發生的機率，請注意民眾防範，並加強保暖。中部以北、東北部及東部高山有局部降雪機率

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另外，使用瓦斯熱水器及電暖器具，應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

今(24日)晨至明(25日)上午低溫區域：【橙色燈號(非常寒冷)】

新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；台北市、新竹市、台中市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。（編輯：林盈君）

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