全台凍番薯！寒流來襲降溫：北部下探6度、高山有望降雪
今(24)日至26日清晨，由於寒流影響，因此北部及東北部天氣非常寒冷，而其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今日(24日)，台中以北及宜蘭地區，有持續10度左右、或6度以下氣溫發生的機率，請注意民眾防範，並加強保暖。中部以北、東北部及東部高山有局部降雪機率
編輯中心/綜合報導
另外，使用瓦斯熱水器及電暖器具，應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。
今(24日)晨至明(25日)上午低溫區域：【橙色燈號(非常寒冷)】
新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；台北市、新竹市、台中市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
【黃色燈號(寒冷)】
彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。（編輯：林盈君）