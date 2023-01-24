小甜甜深夜發文、改口稱「前夫」！遭酸沒父母：莫大傷害

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小甜甜（張可昀）臉書全文：
雖然前陣子我前夫對媒體說：因為我從小沒有父母被遺棄，所以才會變成「長大人格的不健全」，這句話確實是莫大的傷害，雖然我爺爺奶奶很早離開，但他們教會我的，給我的愛一輩子都會在！
其實我一直很想說：沒有任何一個人能夠選擇他的出生，但卻能因為他的出生努力的來改變他未來的人生！很多父母都在的，孩子三觀都一定健全嗎？而且是否還有很多反而還做了讓人令人傻眼的事情，這原來就是來自所謂他口中有雙親健全的家庭！
但….對我來說單親，失親，隔代教養的孩子，其實有著更多成功的案例，因為在成長過程中，我們很早就要經歷這社會的某些醜陋，但往往我們會把它當成養分，讓自己提升讓自己更好，而且當你們說著家裡有多好過的時候，我們能很驕傲的說，這些日子我們怎麼走過造就了現在的我！
當然我知道酸民文化不會變，但你們認識我有跟我住在一起嗎？所有事情的真相原由如果不是本人，你們來評論真的很像小時候我們看的小說！但也謝謝你浪費時間在這裡～最後….我要告訴所有跟我一樣！單親，失親，隔代教養，的你們！你們都辛苦了，但你們真的很棒！
沒有任何人能否定你們，那份否定來自他們雖然完整卻無法超越，所以我們繼續努力保有初衷跟善良，也不要害怕做任何對的事，說真的話，人在做天在看…很公平公正的！所有的媽媽都辛苦了！但最後跟我一樣的單親媽媽更新是辛苦了，但未來的日子你們不孤單，有我陪你們，而且我們最清楚什麼是給孩子最完整最佳的愛，陪她成長！單親媽媽絕對不丟臉…！拒絕暴力，拒絕恐懼，拒絕不願意！
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110