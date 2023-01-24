過年走春訪5大星巴克「特色門市」　在台南古蹟裡喝咖啡

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星巴克進駐日據時期台南出張所市定古蹟，打造南部首間舊建築門市「台南文創門市」，坐落於台南火車站旁的台南文創園區內，星巴克保留原建物充滿日式建築美學的連續窗壁面及局部地板，將中島型咖啡吧檯配置於空間中心，並以仿「紅磚瓦 x 藍窗花」圖樣重複排列設計，運用於吧檯飾板及沙發背板，層層疊疊呼應整體建物累積的歷史風華。
還請出台南在地的國寶級藝術家顏振發老師為門市親手繪製兩組藝術造型畫，將代表星巴克的咖啡莊園農作實景，鮮活復刻於古蹟門市的兩側壁面，帶來盎然生機。室內整體色系則延伸外部紅磚色彩概念，以復古金搭配活力珊瑚橘，結合暖色木質家具，與建築原有的懷念磨石子地板形成對比，在新舊並存、和洋交融的氛圍裡啜飲咖啡。
歡慶台南文創門市開幕，星巴克以門市為靈感推出五款商品，包括，融入台南在地特色如磨石子、窗花、地磚與花磚等元素，並加入星巴克女神皇冠、魚尾與咖啡巧思，以強烈的對比配色，局部真金花紙等摩登的設計手法，呈現出咖啡生活美學的「星風華馬克杯」；或者杯身以浮雕工藝結合流釉效果，帶出懷舊古味，彷彿保留住經典文化記憶的「星窗花馬克杯」，以及局部透明製卡工藝融入以上元素的「星窗花隨行卡」；不只如此，熱銷的包袋類商品也推出「星復古條紋網布提袋」與「星復古條紋網布零錢包」，本次將傳統風格的茄芷袋意象搭配星巴克品牌經典色系，提把以巧妙的窗花設計方式將經典外帶杯及星星元素帶入，呈現傳統與現代的新時尚感。
台南文創門市不只導入「NITRO氮氣冷萃專案」及「現烤專案」，並融入台南在地特色的磨石子、窗花、地磚與花磚等元素，打造一系列獨特商品。復古又創新的星巴克綠茄芷袋，打造極具特色「星復古條紋網布提袋」及「星復古條紋網布零錢包」，以浮雕工藝結合流釉效果的「星窗花馬克杯」必收藏；還首賣「鹽之花雙色脆薯片桶」。即日起至2/12(日)，凡於星巴克台南文創門市當日單筆消費滿1200元發票，即可獲得「台南文創門市限定咖啡渣杯墊」乙組；當日單筆消費滿2000元發票，即可獲得「星巴克雙層野餐盒」乙個。
📌「台南文創門市」
地址：台南市東區北門路二段16號1F
電話：06-2235690
時間：週一～週日 07:30-21:00
新竹「芎林文德門市」以山形外觀實現竹林之美
星巴克亦有以「竹林之美，咖啡園林」為主題的「芎林文德門市」，呼應芎林鄉內繁茂青蔥的桂竹林，門市外觀以山形為設計，門市內更將天花打造成兩層古銅色造型線條及金屬網格重疊的山形，加上會議室內點綴的古銅色造型線條吊燈，錯落有致的層次感打造出如置身山林中的寧謐。門市內還選用了咖啡園林與咖啡樹題材的藝術品，搭配沙發背牆設計的木板跟金屬條拼成的山形為亮點，讓顧客彷如置身鬱綠詩意的咖啡園林。
📌新竹「芎林文德門市」
地址：新竹縣芎林鄉文德路5號
電話：03-5921237
時間：週一～週日 07:00-21:30
全台首間結合運動主題的台中北屯「松竹洲際門市」
全台首間結合運動主題的星巴克「松竹洲際門市」，坐落於北屯區主要幹道松竹路，以來自鄰近洲際棒球場與台中巨蛋為啟發，以曲線、圓融、流線、棒球為門市設計發想，從建築物SHELL TO SHELL的概念，在殼與殼體的浮空掠影間，運用簡約輕盈的弧線創造出曲線屋頂和牆壁，與自然及周遭相呼應。門市內左側搭配長型桌及高腳椅為主要客席空間，並設有核心吧檯區域；右側空間則規劃了大量的軟性沙發及會議室，帶來舒適的都會風格。
📌台中北屯「松竹洲際門市」
地址：台中市北屯區松竹路三段1133號
電話：04-24261750
時間：週一～週日 07:00-21:00
桃園「八德興豐門市」實踐「金色輝煌、千塘之鄉」美名
坐落於桃園市八德重劃區內的興豐路上的「八德興豐門市」，近八德埤塘自然生態公園及曾培育出在地原生種稻米的故鄉八德區。該區從高空俯瞰，波光粼粼的埤塘閃耀，正是早期居民辛勤耕耘帶來的金黃稻米。「八德興豐門市」便實踐「金色輝煌、千塘之鄉」美名，整體以古銅金的長條型俐落垂直線條交錯設計，隨不同光線層次及明亮變化，呼應金色稻穀的豐收飽滿，錯落在格柵線條的大面玻璃窗，則有如豐富桃園地貌的各處埤塘，映照周邊景致與日光。
即日起至1/31(二)，凡於星巴克八德興豐門市憑當日單筆消費滿800元發票，即可獲得「星巴克隨行手提袋」乙個；單筆消費滿3500元發票，即可獲得「星巴克摺疊萬用椅」乙個。2/28前購買指定特色商品，當日當筆可享點購兩杯相同口味／容量／冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
📌桃園「八德興豐門市」
地址：桃園市八德區興豐路138號
電話：03-3732746
時間：週一～週五 07:00-21:30、週六～週日 07:30-21:30
在地首間社區共榮門市！「花蓮和平門市」注入原住民文化與工藝
在地首間社區共榮門市（Community Store），「花蓮和平門市」位於花蓮台泥DAKA園區，是星巴克從人文出發、對於永續經營承諾的全新店型。特別在門市注入蘊育自花蓮多采多姿的原住民文化與工藝，不僅邀請兩位原住民藝術家米路哈勇老師及安聖惠老師於門市打造獨特的artwork；獨特圍裙更是由當地最具代表性的太魯閣族傳統織布工藝傳承者，秀花工坊的石馬秀花老師協同部落媽媽們協助編織。
花蓮和平門市還晉用超過一半的夥伴來自門市所在的花蓮縣；更邀請並借重長期深耕當地的「財團法人花蓮縣私立和平永續慈善事業基金會」，將該門市營收提撥一定比例予基金會，投入當地的急難救助基金。
📌「花蓮和平門市」
地址：花蓮縣秀林鄉和平263號
電話：03-8682369
時間：週一～週日 09:00-20:00