寒流急凍！嚴寒時刻曝「初三還不是最冷」 恐現極端低溫
受到寒流南下影響，今（24）日初三各地明顯變冷，氣象達人彭啟明提醒大家，北部是明顯的陰雨天氣，東半部至恆春半島也有局部短暫雨；中南部地區清晨時段也有局部較多雲量，不過接近中午時分也會陸續轉為多雲到晴、降雨機率低；白天高溫北部、宜蘭只有12-13度，台中至台南、花東15-18度，高屏仍可達20度以上。不過初三清晨還不是這波寒流最冷的時間，他表示「冷空氣仍在持續南下，今天一整天都還是降溫」，預期最低溫的時間將落在今晚至明晨，嘉義以北、宜蘭市區下探7-10度，郊區會有更低的極端低溫出現機會，台南、花東也都有局部10度或以下的低溫。中央氣象局也表示，寒流伴隨的強風將使體感更冷，明天初四（25）日清晨最為嚴寒，提醒大家外出一定要做好保暖工作。
記者蕭涵云/綜合報導
中央氣象局發出低溫特報，清晨寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今日台中以北及宜蘭有持續10度左右或6度以下氣溫發生的機率，請民眾注意防範；並提醒因東北季風影響，基隆北海岸及宜蘭山區有可能局部下雨。今日本島平地最低溫為上午08:53於桃園市楊梅區測得8.6度。中央氣象局更表示，寒流伴隨的強風將使體感更冷，且明天初四（25）日清晨最為嚴寒，一定要注意保暖。
氣象達人彭啟明則提及，初三「清晨還不是這波寒流最冷的時間」，冷空氣仍在持續南下，今天一整天都還是降溫的過程，預期最低溫的時間將落在今晚至明晨，嘉義以北、宜蘭市區下探7-10度，郊區會有更低的極端低溫出現機會，台南、花東也都有局部10度或以下的低溫。白天高溫北部、宜蘭只有12-13度，台中至臺南、花東15-18度，高屏仍可達20度以上。
他表示在天氣方面，仍然有明顯的北東、西南差異，由於寒流帶來北風環境，配合上午有華南雲系通過帶來水氣，北部是明顯的陰雨天氣，東半部至恆春半島也有局部短暫雨。中南部地區清晨時段也有局部較多雲量，不過接近中午時分也會陸續轉為多雲到晴、降雨機率低。而中部、東部3000公尺以上、北部、宜蘭2000公尺以上的山區有局部固態降水的機會，因為水氣並不算多，是否下雪還得碰碰運氣，如果要前往山區務必要注意道路管制訊息，並準備好相關的禦寒、交通設備。
預計明天初四白天期間仍然受到寒流影響；後天初五寒流減弱，各地陽光露臉、白天氣溫也會明顯回升，不過早晚仍有明顯低溫。初六很快又將有一波強冷空氣南下，目前預測強度會達到強烈大陸冷氣團，是否達到寒流等級還要觀察未來幾天預報變化狀況。