新歌《二十樓》MV遭判「2條罪」 黃明志怒嗆：利慾薰心
馬來西亞創作歌手黃明志，日前在YouTube上傳與「賣魚哥」王雷合作的新歌《二十樓》MV的時候，被平台判定為黃標、18禁內容，讓他氣得痛罵：「今天的YouTube已經被利慾薰心，逐漸走向極權管理，而且蠻不講理。」
記者黃雅琪/綜合報導
歌手黃明志新歌《二十樓》MV，描述因沉迷賭博而導致家破人亡的故事，劇情帶到父親被追債、女兒被迫下海等等。黃明志特別在農曆年前發表新歌，就是為了警惕世人，他在臉書發文表示：「這首歌曲MV我們花了4天的時間拍攝，動用了非常大的人力、物力，還特地找來了王雷和楊寶貝YBB楊虹玲兩個人一起來跨刀演出。目的就是希望有更好的宣傳效果，在這個過年期間可以跟大家分享這首有社會公益，並能夠讓大家反思的一首歌曲。」
面對新歌《二十樓》遭到YouTube判「2條罪」黃標、18禁，黃明志感嘆：「以前，我一直都以YouTube創作人的身分為傲，因為它不會像主流媒體那樣被政府嚴格控管，什麼都不能做、什麼都不能說，就只能歌功頌德和做一些很無聊的作品；然而，今天的YouTube已經被利慾薰心，逐漸走向極權管理，而且蠻不講理。我真心感到非常的遺憾。」