狂瘦13公斤！阿嬌42歲生日「顏值再升級」 比出道時還美
香港女星鍾欣潼（阿嬌）早年與阿Sa（蔡卓妍）共組女子團體Twins，以歌曲《明愛暗戀補習社》出道紅遍香港，在台灣也相當受歡迎。日前，阿嬌歡慶42歲生日，精緻的臉孔對比先前暴肥模樣，簡直判若兩人！令網友刮目相看大讚她「顏值再升級」。
記者黃雅琪/綜合報導
阿嬌在微博上分享慶生的愉悅心情，並寫下心中感言：「今年生日好巧碰上春節先祝大家新年快樂哦！這一路有像家人一樣的姐妹一直在身邊，還有你們不變的支持與陪伴，話不多說比個心，當下的我很幸福比以前更懂得享受和珍惜，當下也期許可以不斷去挑戰自己，不去比較只問自己是不是開心、舒心，這一年認識很多新朋友、嘗試很多新事物、去了很多新的地方吃新的美食，見過不同的日出和晚霞，這些都是我生活中的小確幸和珍貴的禮物。」
2021年的阿嬌曾經暴肥過，當時的她臉蛋絲毫沒有輪廓線，如今減掉13公斤後，從阿嬌慶生照片看起來，她不但是減肥成功，整體狀態還比以往更好，精緻的小V臉、深邃清晰的五官，彷彿回到20歲的少女狀態，也令網友大讚「根本就是逆齡生長」、「阿嬌凍齡了，好誇張唷！」、「怎麼比剛出道的時候還漂亮」、「阿嬌越來越漂亮了！」、「阿嬌、阿Sa兩人都沒有變」。