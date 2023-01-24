前夫友人轟小甜甜賣慘！指她全是套路：藍勾勾不要一面倒

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曾是這段姻緣的牽線人，該位友人表示喜歡小甜甜在節目上可愛搞笑的表現，不願意說出傷害她的形容詞，過去每次見她公開談婚姻，都以為只是綜藝效果，沒料想到會有這樣的結果，覺得深表遺憾。他提出內心疑問，質疑小甜甜「早就想離婚，為何要表面扮演幸福？怎會當時私下第一時間就安排離婚律師？」
再者，他也否認宋想當藝人之事，「宋跑遍各大節目及入教會，不也都配合女方造就更多通告不是嗎？無奈後來被酸民們與某些藝人說想紅，因為男方個性本來就是與事無爭，錢也不在乎賺多賺少，說難聽點沒有什麼太大野心跟抱負，我要他做什麼都說再說了，會這樣配合女方，真的都是因為愛」。
他透露曾與宋晉賢視訊多次，見到弟弟獨自騎車背著小孩，手上大包小包的拿著晚餐，興奮的說要買回去給女方吃，就知道他是多麼投入在愛當中，每次打電話給他，他都說在忙，不是餵女方的狗就是整理家裡，衝回去開冷氣是因為狗狗怕熱，包括換尿墊等繁雜瑣事，都是他一手包辦。
他指控小甜甜以雙面手法，一面開心生活另一面卻安排提告，還把男方手機鬧鐘關掉試圖錯過開庭，再把教會拖下水，並強調並非教會一員，更非為了熱度，只是為男方感到不捨，表明教會人士手上有證據，可以在法庭上公開，期待判決下來的那天，男方才能真正洗清罪名，不再受輿論的壓力，好好的過人生，「那些藍勾勾的藝人們也請明白，以後真的不要再一面倒」。多數網友則認為離婚進入司法程序就交由法官判決，私下喊話解決不了問題。
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