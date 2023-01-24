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前夫友人轟小甜甜賣慘！指她全是套路：藍勾勾不要一面倒

▲自稱是宋晉賢的哥哥（右圖右）不滿小甜甜賣慘，表明希望有一天能真相大白。（圖／翻攝宋先生IG）
▲自稱是宋晉賢的哥哥（右圖右）不滿小甜甜賣慘，表明希望有一天能真相大白。（圖／翻攝宋先生IG）

記者江芷稜/綜合報導

過年本該闔家團圓，女星小甜甜（張可昀）卻和老公宋晉賢分道揚鑣，這對正在打離婚官司的夫妻，各自在社群平台曬恢單心聲，她不滿被酸家庭不健全，隔代教養產生偏差，在大年初三凌晨怒批對方的話造成「莫大傷害」，並以前夫這字眼象徵離婚心意已決。當初為她牽線當媒人的宋晉賢友人，則跳出來砲轟她賣慘，「替我單純到不行的弟弟感到無奈」。

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▲小甜甜（右起）和王瞳、馬國畢趕拍八點檔《市井豪門》的存檔。（圖／翻攝自王瞳FB）
▲小甜甜（右）專注和王瞳、馬國畢趕拍八點檔《市井豪門》。（圖／翻攝自王瞳FB）
該位友人指出，宋晉賢受訪被斷章取義，沒有話語權顯得弱勢，加上小甜甜發文「試圖塑造獨立帶娃的形象」，以為母則強的人設，規避雙方動手都有錯，再以原生家庭勾起大眾同理心，「從去年尚未爆發到現在，聰明的人都漸漸看出她的套路，一連串的戲碼、安排」。

曾是這段姻緣的牽線人，該位友人表示喜歡小甜甜在節目上可愛搞笑的表現，不願意說出傷害她的形容詞，過去每次見她公開談婚姻，都以為只是綜藝效果，沒料想到會有這樣的結果，覺得深表遺憾。他提出內心疑問，質疑小甜甜「早就想離婚，為何要表面扮演幸福？怎會當時私下第一時間就安排離婚律師？」

▲宋晉賢（左）嘆老婆動不動就說要離婚，把婚姻當兒戲，小甜甜做出回應。（圖／三立提供）
▲宋晉賢（左）嘆小甜甜小時候家庭不健全，才會動不動就說要離婚，把婚姻當兒戲。（圖／三立提供）
再者，他也否認宋想當藝人之事，「宋跑遍各大節目及入教會，不也都配合女方造就更多通告不是嗎？無奈後來被酸民們與某些藝人說想紅，因為男方個性本來就是與事無爭，錢也不在乎賺多賺少，說難聽點沒有什麼太大野心跟抱負，我要他做什麼都說再說了，會這樣配合女方，真的都是因為愛」。

他透露曾與宋晉賢視訊多次，見到弟弟獨自騎車背著小孩，手上大包小包的拿著晚餐，興奮的說要買回去給女方吃，就知道他是多麼投入在愛當中，每次打電話給他，他都說在忙，不是餵女方的狗就是整理家裡，衝回去開冷氣是因為狗狗怕熱，包括換尿墊等繁雜瑣事，都是他一手包辦。

▲宋晉賢的友人在臉書為他打抱不平。（圖／翻攝自FB）
▲宋晉賢的友人在臉書為他打抱不平。（圖／翻攝自FB）
他指控小甜甜以雙面手法，一面開心生活另一面卻安排提告，還把男方手機鬧鐘關掉試圖錯過開庭，再把教會拖下水，並強調並非教會一員，更非為了熱度，只是為男方感到不捨，表明教會人士手上有證據，可以在法庭上公開，期待判決下來的那天，男方才能真正洗清罪名，不再受輿論的壓力，好好的過人生，「那些藍勾勾的藝人們也請明白，以後真的不要再一面倒」。多數網友則認為離婚進入司法程序就交由法官判決，私下喊話解決不了問題。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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