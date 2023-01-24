動力火車曬「一家親」賀年圖！笑翻4.6萬人：初三跑錯棚
出道邁入第26年的動力火車，以高亢嗓音征服老中青歌迷，2023跨年表演還獲網友一致公認唱得最好。迎接兔年，兩人更以渾然天成的幽默感，在官方粉專上每日曬出「一家親」賀年圖，超有哏的畫面笑翻4.6萬人！原來無論是喜歡吃流水席a小姑姑、紅包給很大包的舅公、講話很吵的姪女、二表哥的第六任女友、兇起來抓不住的大姨媽等人，全都是尤秋興和顏志琳一人分飾多角、穿上各式鮮豔的唐裝與旗袍所扮演，讓大家直呼「一家人都長得一毛毛一樣樣，基因非常強大」、「金~加~觸~米~」，還釣出一排藍勾勾齊讚聲，最新發展到「初三跑錯棚」，引來大家狂追續集。
記者蕭涵云/台北報導
動力火車幽默迎接兔年，春節特別每日曬出浮誇賀年圖祝福網友，首先「初一禁忌多 魔鬼藏在細節裡」的一家親美圖，被大家發現「一家人都長得一毛毛一樣樣，基因非常強大」，包括喜歡吃流水席a小姑姑、不確定名字的叔公、兇起來抓不住的大姨媽、紅包給很大包的舅公、有點中性的嬸婆、講話很吵的姪女、有偶包的大表哥、二表哥的第六任女友及得人疼的6歲小表弟，一大家子9人熱熱鬧鬧合影，原來都是尤秋興和顏志琳一人分飾多角、穿上各式鮮豔的唐裝與旗袍所扮演；不只牆上掛有動力火車帥氣的演唱會宣傳海報，而且全家人手裡還拿著兩人攜手麵包冠軍陳永信，所推出的「動力捲」蛋捲和禮盒，逗樂網友。
有粉絲笑得直呼「大家都長得那～模～像」、「講話很吵的姪女也拿太多動力捲了吧」，更有眼尖的網友看穿「大表哥手搭著二表哥的第六任女友」！再來「初二回娘家 二表哥回來了」一圖中，網友們更發現穿著「綠綠的二表哥」回家護女友了，而且衣服顏色還特別挑選過，超有哏的畫面瘋狂笑翻4.6萬人，讓大批網友笑中帶淚留言「看了….回家的動力都沒了」、「金~加~觸~米~」，更稱讚「這一家合唱不得了」，還釣出一排藍勾勾齊讚聲，其中賴銘偉並以動力火車的暢銷歌曲幽默回文「別騙我哦 我很好騙」，引來眾人紛紛敲碗坐等續集。
今日最新發展到「初三跑錯棚 渾然不知」，苦等上架的網友更是一眼就看出，「那位來自星星的巨興」西裝筆挺卻滿頭問號，笑稱「會不會劇情延展到元宵」，直說是「動力式大團圓」；更讓頭號粉絲忍不住指出「一張圖用一整年耶！」天天看戲的粉絲們，簡直比一家親賀年圖裡還要熱鬧。