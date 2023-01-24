1家3口初一新春出遊！21歲爸自撞電桿亡 1歲兒重傷昏迷
一名21歲陳姓男子，初一（1/22）日帶著妻子、未滿1歲的兒子，與友人共3輛車到彰化漢寶濕地走春，不料在23日凌晨2時許返家途中，陳男因不明原因，在美港公路、嘉二路口自撞電桿，由於撞擊力道過大，車頭嚴重毀損電線桿也歪斜，陳男和孩子都深受重傷，陳男送醫搶救仍宣告不治，兒子腦部出血傷勢嚴重昏迷，而妻子則大腿骨折，另有一名同車的賴姓、張姓友人也受傷意識不清，送往彰濱秀傳醫院救治。
編輯中心／綜合報導
據了解，事故發生在1月23日凌晨2時19分，當時陳男和另2車共3車一同出遊，但就在返程行經美港公路與嘉二路口時，陳男因不明原因自撞路旁的電線桿，造成他當場無呼吸心跳，送往彰化基督教醫院搶救後仍宣告不治，而當時正在熟睡的妻子20歲林姓女子左大腿骨折，送往彰濱秀傳醫院救治，兩人未滿1歲的兒子也因腦出血重傷昏迷搶救中，另外車上另2名友人賴男、張男也有多處擦挫傷，意識模糊送醫。
警消指出，獲報後趕到現場，發現陳姓駕駛受困在駕駛座，已無意識，趕緊動用破壞器材將人救出後送醫搶救，而同行出遊的友人表示，不知為何陳男會突然自撞電線桿，陳男妻子也稱當時他在睡覺，對事故發生經過不清楚，而經酒測，陳男並無酒駕，初步懷疑可能是勞駕駛有關，但確切與詳細肇事原因及經過，還有待調查釐清。（編輯：林莞茜）