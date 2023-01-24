瘦子電影處女秀！《速命道》「狂飆救護車」合體頑童

台港聯合打造年度激速動作鉅片《速命道》，玩命飆速展現極致快感，震撼華人影壇！瘦子E.SO獻出首部電影處女秀，並與小春Kenzy、大淵MUTA一同在電影裡跨界合體，滿足粉絲音樂、視覺的雙重享受。首支預告片中，瘦子用賽車速度駕駛救護車，一路奔馳在街頭救人，正是《速命道》想表達的「速度可以殺人、也可以救人」，而片中將「地下賽車」刻劃為武林般的頂尖對決，勢必讓觀眾感受血脈賁張的痛快。
記者黃雅琪/綜合報導
瘦子對於自己的首部電影相當看重，為了詮釋救護技術員（EMT）與賽車手，在電影開拍前還進行了密集訓練，將在劇中展現分秒必爭的急迫救援，也會看見醫護人員所面臨的各種困難。平時不開快車的瘦子坦言，為了要感受賽車貼背感，特地上高速公路體驗加速的感覺。愛車的大淵在《速命道》中飾演瘦子的兄弟，不但化身專業技師，也過足了飆車戲癮。
瘦子表示：「我們3人平時都會討論要怎麼演，怎樣效果會更好。」大淵表示，他們沒事就在街上或是後台演起來，小春更是能瞬間入戲。小春表示對於演出其實相當緊張，也上了許多戲劇表演課，因此更佩服專業演員。電影《速命道》由演藝圈大姊大邱瓈寬「寬姊」、曾志偉、饒紫娟共同監製，柯有謙執導。柯有謙是台灣已故「車神」柯受良之子，自幼深受父親影響，哥哥柯有倫不但演出此片也是共同編劇，柯氏兄弟打造出獨具風格的「浪漫飆速電影」，延續家傳的「速度之魂」。電影將於2023年上半年上映。