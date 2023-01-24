加州蒙市槍擊釀10死！槍手身份曝光　前妻：為人不暴力

加州又傳槍響！華裔男闖2農場掃射釀7死　遭警制伏在地

▲舊金山市以南的沿海城市半月灣23日下午傳出兩起槍擊案，已知7死1傷，嫌犯遭警方制伏逮捕。（圖／美聯社／達志影像）
▲舊金山市以南的沿海城市半月灣23日下午傳出兩起槍擊案，已知7死1傷，嫌犯遭警方制伏逮捕。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國加州蒙特瑞公園市（Monterey Park）才在21日晚間傳出重大槍擊案，導致11人死亡。位於舊金山市以南的沿海城市半月灣（Half Moon Bay）23日再度發生槍擊案，一名男子持槍闖入2農場，目前已經造成7人死亡、1人受傷，目前該名槍手已經遭到警方逮捕，但在遭到制伏之前，男子一度與警方對峙。

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綜合外媒報導，這次槍擊事件發生在半月灣市（Half Moon Bay），位處舊金山以南的聖馬提歐郡（San Mateo County），距離舊金山市約40分鐘車程。當地警方約是在當地時間23日下午2點30分左右接獲報案，但抵達事發現場後，發現已經有4人中彈死亡，另外有一人狀況危急，緊急送往史丹佛醫療中心急救，隨後警方又在不遠的另一處地點發現3人中彈不治。

從現場所拍攝到的影片可以看到，3名警方持槍前進車輛之間，將一名身穿牛仔褲、紅袖外衣的男子拉扯到地上制伏，隨後還有數名員警衝上前幫忙。

聖馬提歐郡警方證實，槍手是名67歲華裔男子趙春麗（Zhao Chunli，音譯），當地警方循線找到趙春麗，並且在停車場進行了一場對峙，最後警方在當地時間23日下午4點40分左右逮捕趙春麗，同時也在他的車上發現了兇器，目前犯案動機仍在調查當中。《每日郵報》報導指出，趙春麗疑似是與同事起衝突因此憤而開槍。

據悉，趙春麗當天闖入了半月灣的一個蘑菇農場，並持槍掃射，根據了解，該農場同時也以種植大麻聞名。在蘑菇農場犯案之後，趙春麗又前往8公里外的康柯德農場（Concord Farms）再度持槍攻擊農場工人，導致3人中彈。根據了解，在7名死者當中，有4人是在農場工作的中國移工。

聖馬提歐郡警長柯普斯（Christina Corpus）表示，這起事件對半月灣社區來說是極為嚴重的悲劇。聖馬提歐郡主管戴夫（Supervisor Dave Pin）則表示，槍枝暴力不幸接踵而來，甚至還沒有為蒙特瑞公園市罹難者哀悼，並呼籲「槍枝暴力必須暫停」。

蒙特瑞公園市在21日晚間發生大規模槍擊，一名華裔槍手闖入當地一間舞廳開槍掃射，最終造成至少11人死亡慘劇。加州州長紐松（Gavin Newsom）也表示，當他正在醫院慰問因槍擊案傷者時，突然被拉去聽取半月灣槍擊案簡報，悲劇接踵而至。

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