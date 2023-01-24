盧秀燕初吻幾歲？　快問快答今上線

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快問快答挑戰影片今發布在盧秀燕YouTube平台，遊戲中主持人辛辣發問，與盧秀燕直球對決，主持人問道「初吻在什麼時候？」盧想了幾秒回答「大學」但還是逃不過主持人的倒數，在即將被處罰之際，盧秀燕大喊「那這樣不行，我又講出答案又要喝，已經把我最大的隱私告訴你們了！」主持人更加碼追問「那是大學大幾？」，盧回答「大概大二、大三左右吧！」才免於再一次的苦茶懲罰。
接下來主持人拿出盧秀燕小時候的照片，盧一看照片便說「好矬喔！」逗得現場笑聲不斷，但隨後盧秀燕也表示，想對小時候的自己說一聲辛苦了，因為小時候很努力，所以辛苦了！主持人再問盧秀燕，覺得自己年輕漂亮還是現在漂亮？她說「都不漂亮，我不是以漂亮取勝，因為我是屬於自信心強大的！」
另配合春節期間，主持人也問道「家裡誰決定年夜飯菜色？」盧秀燕想也沒想即回答「當然是我囉」但隨後主持人問道「過年最怕親戚問什麼？」盧秀燕猶豫超過3秒，隨即遭到主持人懲罰，但她也解釋「我不是不回答，我只是想不起來，因為實在太忙了，我每天都在不同的場景轉換」盧也面不改色得喝完懲罰苦茶，笑著說「真的很苦，不過我能接受，因為媽媽能吃苦、市長能吃苦，這個小case！」
被問到今年做過最勇敢的事時，盧市長又猶豫多秒才淡定回答「都很簡單阿，沒有什麼難的！」在大家喊道不滿意答案時，盧市長即一口喝下苦茶並舉出乾杯手勢，表示「這有什麼難的！」氣勢十足。
問到最驕傲的政績部分，盧秀燕說「開不了工的要開工，完不了工的要完工！」說到市政，盧秀燕話匣子停不下來，影片後製也快轉處理，令人莞爾。最後盧市長也在遊戲末段與主持人一起獻唱「恭喜恭喜」，祝福市民新春快樂，也希望透過有趣的快問快答，與市民輕鬆歡度兔年。