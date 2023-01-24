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小S夫婦被直擊現身澳洲！網友揪亮點：跟「最愛」在一起

▲網友巧遇許雅鈞（左）和小S（右二）夫婦現身澳洲 。（圖／翻攝自「會火」微博）
▲網友巧遇許雅鈞（左）和小S（右二）夫婦現身澳洲 。（圖／翻攝自「會火」微博）

記者江芷稜/綜合報導

過年期間高喊痛苦失眠的小S（徐熙娣），大年初三被直擊現身澳洲，和老公許雅鈞、小女兒一起度假，戴著墨鏡的她，穿著一身黑色背心、運動褲，打扮得相當低調，不過知名度太高，一出現在雪梨機場就被中國網友偷拍，加上她揹著用了10幾年的名牌帆布包，讓網友秒認出本人，笑說她又帶著「最愛」出門，在網路引起熱議，討論這包包究竟有什麼魔力？

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▲小S（左）和許雅鈞走過17年婚姻。（圖／NOWnews資料照、翻攝自Lily IG）
▲結婚邁進第18年的小S（中）和許雅鈞（右）為二女兒慶生。（圖／翻攝自Lily IG）
去年大汪離婚打官司，讓小S無辜被波及，成為新聞焦點，不過夫妻生活沒受影響，逢年過節依舊全家出動旅行，由於現在是澳網球賽期間，包括吳尊、劉畊宏等明星都在當地觀賽，名人出沒格外吸睛。

疫情解封後，名人都嚮往出國度假，小S日前在華山藝文特區用餐擺拍，戲稱跟姊妹淘出國小旅行，收到許多粉絲祝福，希望她能放鬆身心，後來她坦承欺騙了大家，覺得很不好意思。不過，這次她終於如願出國旅行，被目擊身邊有許雅鈞和小女兒在側，一家人和朋友在露天餐廳聊天，心情顯得不錯。

▲小S（右二）揹著愛用的名牌包，被網友一秒認出是本人 。（圖／翻攝自「會火」微博）
▲小S（右二）揹著愛用的名牌包，被網友一秒認出是本人 。（圖／翻攝自「會火」微博）
▲許雅鈞（左）和小S（右）夫婦和朋友在露天餐廳聊天，心情相當不錯 。（圖／翻攝自「會火」微博）
▲許雅鈞（左）和小S（右）夫婦和朋友在露天餐廳聊天，心情相當不錯 。（圖／翻攝自「會火」微博）
▲網友在澳洲雪梨巧遇小S（中），指她看起來氣色很好 。（圖／翻攝自「會火」微博）
▲網友在澳洲雪梨巧遇小S（中），指她看起來氣色很好 。（圖／翻攝自「會火」微博）
小S打扮得頗為低調，不過當地中國網友眾多，不少人都曬出偶遇小S一家人度假畫面，笑稱看到「萬年愛用包」就能確定是小S，「新年一家人整整齊齊，挺好的」、「看來感情不錯」、「素顏還是美的」、「謠言不攻自破」，還戲稱許雅鈞同樣全身黑，表情酷酷的，感覺像是陪伴女星出遊的保鑣，畫面相當逗趣。

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