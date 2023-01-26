燒可蘭經惹怒穆斯林世界　印尼將召見瑞典大使

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印尼外交部今天向媒體證實，印尼政府將就這起事件召見瑞典駐印尼大使。印尼外交部發言人費扎亞（Teuku Faizasyah）表示，本週將召見瑞典駐印尼大使伯格（Marina Berg），但他並未透露詳細日期或更多細節。
早前，印尼外交部透過推特表示，「印尼強烈譴責帕魯丹在斯德哥爾摩大使館外焚燒可蘭經的行為」，並指出「印尼認為行使言論自由的權利必須要負責任，以避免破壞對不同宗教的寬容與和諧」。
印尼半官方的伊斯蘭教最高機構、伊斯蘭學者理事會（MUI）昨天發表聲明譴責焚燒可蘭經的行為，並稱「該行為不只非常可恥，也很不文明」。
伊斯蘭學者理事會對外關係與國際合作事務主任蘇達諾托（Sudarnoto Abdul Hakim）在聲明中寫道，「帕魯丹和他的團體故意散播對外國人的仇恨恐懼（xenophobia）、種族主義和伊斯蘭恐懼症（Islamophobia）」。他並擔憂，若置之不理，極端主義和伊斯蘭恐懼症可能會繼續蔓延，並危及各地的人。
聲明續指，縱使帕魯丹已有多次類似行為，瑞典政府仍未對帕魯丹採取行動，這等於是（瑞典政府）縱容伊斯蘭恐懼症，與聯合國打擊伊斯蘭恐懼症的決心互相矛盾。蘇達諾托要求瑞典駐印尼大使對此公開解釋，並承諾採取行動，以制止任何形式的極端主義。
另外，印尼最大的伊斯蘭組織、印尼伊斯蘭教士聯合會（Nahdlatul Ulama）也強烈譴責焚燒可蘭經的行為，並稱這是「不光彩」、「極端主義」且「無理」的行為。同時呼籲印尼人不要成為帕魯丹挑釁的犧牲品。
聯合會向雅加達郵報（Jakarta Post）表示，呼籲印尼穆斯林應該盡量保持冷靜，避免情緒受到挑釁。報導指出，除了印尼，馬來西亞、沙烏地阿拉伯、約旦、摩洛哥和科威特也譴責帕魯丹焚燒可蘭經的行為。
瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）日前曾在推特上表示，「這種仇視伊斯蘭教的挑釁行為令人震驚。瑞典重視言論自由，但這並不表示瑞典政府或我本人支持該意見」。（編輯：韋樞）1120124