友借錢竟落跑失蹤！他當債務保證人慘了 遭3煞強押毆打
23日大年初二，21歲陳姓男子因幫友人當債務保證人，結果友人卻欠債又搞失蹤，導致陳男慘遭27歲的蘇姓男子追債，還被強押上車凌虐毆打，所幸陳男其他友人緊急報警，順利救出陳男，蘇男及其2共犯被逮落網，詢後依妨害自由、傷害罪移送新北地檢署。
編輯中心/綜合報導
據了解，陳男與蘇男過去曾是撞球館同事，先前陳男介紹友人呂男，向蘇男借款40萬元，未料呂男不但沒還錢還搞失蹤，蘇男因此向保證人陳男討債。23日大年初二凌晨，陳男遭蘇男及其2同夥強押上車，期間毆打虐待陳男，還企圖開車載往往山區，所幸陳男其他朋友見狀，記下蘇男的車牌並報警處理。
新北市三峽警分局獲報後，火速掌握蘇男等人行蹤，於新北市鶯歌區救出陳男脫困。而蘇男落網後還辯稱與陳男是好友，撇清押人討債一事，但說詞不被警方採信，訊後依妨害自由、傷害等罪移送新北地檢署。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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