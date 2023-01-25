初四湧現北返車潮！國道上午塞車「地雷路段」一次看

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高公局預估，今日交通量是138百萬車公里，並將以北向車流為主，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量是29.5百萬車公里，今日相關疏導措施包括13至18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道的北向入口高乘載管制、15至20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口高乘載管制，12至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，12至21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局預判，今日上午重點壅塞路段包含國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。
高公局呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離，替代道路部分，長途建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！