宜蘭也下雪了！大同鄉南山村細雪漫天飛　民眾嗨喊好幸運

極凍還沒完！「這天」暖1天秒又冷爆　全台拉警低溫特報

▲除了今天持續寒冷外，明（26）日大年初五稍微回暖一些，很快在初六就又有一波冷空氣襲台，「先濕後乾」恐怕持續到下週一（30）開工日。（圖／朱永強攝）
▲除了今天持續寒冷外，明（26）日大年初五稍微回暖一些，很快在初六就又有一波冷空氣襲台，「先濕後乾」恐怕持續到下週一（30）開工日。（圖／朱永強攝）

記者汪睿琦/綜合報導

昨（24）日大年初三受寒流影響，各地明顯有感寒冷，全台最低溫只剩不到攝氏10度，連氣象專家彭啟明都在臉書直呼「真的非常寒冷」！不過這波寒流似乎在跟全台民眾開玩笑，除了今天持續寒冷外，明（26）日大年初五稍微回暖一些，很快在初六就又有一波冷空氣襲台，「先濕後乾」恐怕持續到下週一（30）開工日。另外氣象局今早6時針對全台23縣市發布低溫特報，本島最冷地區落在嘉義農試。

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根據彭啟明分享天氣風險公司天氣資料指出，今東北部仍會受到寒流影響，不過因迎風面挾帶水氣影響，東北部地區還是呈現濕冷短暫雨的現象；中部內陸及南部地區則天氣晴朗，白天高溫預估會攀升至17-19度，整體而言較為舒適，但請當地民眾切勿掉以輕心，到傍晚開始日夜溫差大，低溫可能降至攝氏10度左右，請務必注意保暖工作。

今年過年可說是極凍新年，至於何時有望回暖可出去走走呢？天氣風險公司透露，明日大年初五白天寒流減弱，各地溫度都會回升，北部高溫18-20度，中南部20-22度，天氣大致穩定。天氣風險建議把握初五白天好天氣可出去晃晃。

▲今東北部仍會受到寒流影響，不過因迎風面挾帶水氣影響，東北部地區還是呈現濕冷短暫雨的現象。（圖／取自彭啟明臉書）
▲今東北部仍會受到寒流影響，不過因迎風面挾帶水氣影響，東北部地區還是呈現濕冷短暫雨的現象。（圖／取自彭啟明臉書）
但是很快地，初五夜晚開始馬上就又有一波冷空氣報到，到初六清晨越晚越冷，且冷空氣前緣有些水氣通過，東北部天氣為陰有短暫雨，其餘西半部地區水氣少，又再轉為乾冷環境，天氣風險也預估這波冷空氣有望達標寒流等級，迎風面感受都比較寒冷，背風的中南部早晚溫度也偏低，建議連假後半段仍然要做好保暖準備，預計到下周一開工日才會好轉。

另外民眾期待的降雪部分，天氣風險公司表示預計今天1500公尺的0度線還在台灣北部，想去追雪的民眾興奮之餘也要注意路面結冰狀況，以防發生意外。天氣風險也預估下一波中北部1500公尺以上山區降雪熱點將在初六下午到初七清晨，追雪客可多多留意各地區雪景資訊喔。

除了天氣風險公司預估，氣象局也在今天清晨6:42發布低溫特報，以資料圖來看全台23縣市都被標示上橘、黃色警報，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；臺南以北、宜蘭、花蓮、金門及馬祖有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，氣象局呼籲民眾請注意防範。

▲氣象局今早6時針對全台23縣市發布低溫特報，本島最冷地區落在嘉義農試。（圖／氣象局提供）
▲氣象局今早6時針對全台23縣市發布低溫特報，本島最冷地區落在嘉義農試。（圖／氣象局提供）

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