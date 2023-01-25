極凍還沒完！「這天」暖1天秒又冷爆　全台拉警低溫特報

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今年過年可說是極凍新年，至於何時有望回暖可出去走走呢？天氣風險公司透露，明日大年初五白天寒流減弱，各地溫度都會回升，北部高溫18-20度，中南部20-22度，天氣大致穩定。天氣風險建議把握初五白天好天氣可出去晃晃。
但是很快地，初五夜晚開始馬上就又有一波冷空氣報到，到初六清晨越晚越冷，且冷空氣前緣有些水氣通過，東北部天氣為陰有短暫雨，其餘西半部地區水氣少，又再轉為乾冷環境，天氣風險也預估這波冷空氣有望達標寒流等級，迎風面感受都比較寒冷，背風的中南部早晚溫度也偏低，建議連假後半段仍然要做好保暖準備，預計到下周一開工日才會好轉。
另外民眾期待的降雪部分，天氣風險公司表示預計今天1500公尺的0度線還在台灣北部，想去追雪的民眾興奮之餘也要注意路面結冰狀況，以防發生意外。天氣風險也預估下一波中北部1500公尺以上山區降雪熱點將在初六下午到初七清晨，追雪客可多多留意各地區雪景資訊喔。
除了天氣風險公司預估，氣象局也在今天清晨6:42發布低溫特報，以資料圖來看全台23縣市都被標示上橘、黃色警報，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；臺南以北、宜蘭、花蓮、金門及馬祖有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，氣象局呼籲民眾請注意防範。