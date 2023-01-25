邱澤、許瑋甯搶當見習爸媽！女星產前趴吳慷仁攜伴現蹤
導演丁仰國與女星林秀君的女兒丁巧唯，早年因拍攝廣告而出道，被譽為「武術甜心」、「廣告小天后」，曾演出電視劇《大人情歌》、《推理筆記》、《王牌辯護人》，後因出演電影《小時代》袁藝一角而獲得注目。丁巧唯與導演王鼎霖結婚，婚後育有1子，近日舉辦「寶寶性別派對」又將迎接新生命到來，現場眾星雲集，包括邱澤、許瑋甯、吳慷仁、邵雨薇、胡宇威在列。
記者黃雅琪/綜合報導
女星丁巧唯近日舉辦「寶寶性別派對」，在Instagram分享愉悅心情：「我真心感動哭了，兄妹一直是最想生的組合，感謝一切讓我心想事成，懷上小女兒！這次性別趴真的好刺激、好好玩，本來一直以為是弟弟，即使生過1胎，超音波照片還是看不明白耶！」升格2寶媽的丁巧唯好心情完全藏不住，貼文中也預告女兒將在「2023年中旬與大家見面」。
值得關注的是，在丁巧唯的「寶寶性別派對」上，出現了演藝圈的兩對佳偶，因電影《當男人戀愛時》相戀的邱澤與許瑋甯，兩人穿著休閒服裝開心出席派對，另一對則是復合熱戀中的情侶吳慷仁與邵雨薇，兩人身穿同色系的情侶裝甜蜜現身，祝賀丁巧唯與導演王鼎霖喜獲女兒，還有獨自出席的胡宇威，整場派對星光熠熠。